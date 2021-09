Real Madrid : le Roi c'est Benzema Laurent TITY | Écrit pour

Le 11/01/12 à 11:11 , mis à jour le 11 janvier 2012 à 11:17 | Par| Écrit pour TF1 Le 11/01/12 à 11:11 , mis à jour le 11 janvier 2012 à 11:17 | Voir le site de Téléfoot

On n'arrête plus Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a encore permis à son équipe de l'emporter face à Malaga en Coupe du Roi grâce à un nouveau but cette saison.