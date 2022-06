Real Madrid : Ronaldo ne marque pas, mais il fait marquer

Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à retrouver le chemin des filets face à Naples. Néanmoins, le Portugais reste très influent dans le jeu du Real Madrid. Il vient d'égaler son meilleur total de passes décisives sur une saison de Ligue des champions.

Le Real Madrid a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. A domicile, les Merengue ont battu Naples en huitième de finale aller (3-1). Les hommes de Zinedine Zidane ont eu le mérite de ne pas s'affoler après l'ouverture du score de Lorenzo Insigne. Naples avait pris un bon départ, mais c'était une soirée idéale pour les records du côté Real Madrid.

Le Real toujours au rendez-vous

D'abord, au coup d'envoi du match, la Maison Blanche pouvait savourer sa réussite : cela fait 20 saisons consécutives que le club madrilène se qualifie pour la phase à élimination directe. Aucun club n'a fait mieux en Europe sur le même laps de temps. C'était une bonne occasion donc pour Karim Benzema de se mettre en avant : l'attaquant ne s'est pas manqué en égalisant vite pour le Real et en s'emparant du titre de meilleur buteur français en Ligue des champions (51 buts contre 50 pour Thierry Henry).

Ronaldo toujours muet...

Cristiano Ronaldo, lui, a échoué sur un tableau : il n'a pas réussi à marquer face à Pepe Reina et la défense napolitaine. C'est très anormal pour lui : le Portugais en est désormais à 523 minutes sans trouver le chemin des filets en Ligue des champions. Avec seulement 2 buts marqués durant la phase de poules (contre le Sporting et contre le Borussia Dortmund), le Ballon d'Or en titre affiche un bilan famélique par rapport à ses statistiques habituelles. Il faut remonter à la saison 2005-2006 pour trouver trace d'un CR7 aussi peu efficace : un seul but marqué pour Manchester United (et zéro but en 2003-2004 et 2004-2005). Et encore, c'était durant un tour préliminaire.

... mais toujours indispensable

Mais l'influence de Cristiano Ronaldo est toujours aussi importante pour le Real Madrid. C'est lui qui a servi Toni Kroos sur le but qui a permis à son équipe de prendre l'avantage 2-1 contre le Napoli (Casemiro marquera le 3e plus tard). C'est la 5e offrande du Portugais cette saison en Ligue des champions : c'est son record sous le maillot madrilène. D'ailleurs, une autre étude montre à quel point le quadruple Ballon d'Or est altruiste. Ces données sont à prendre avec des pincettes car selon les règles et modèles de calculs employés, on peut arriver à des résultats différents. Mais d'après Statbunker, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue des champions face à Naples. Il compte maintenant 31 caviars distribués, contre 30 à son ancien coéquipier à Manchester United : Ryan Giggs.