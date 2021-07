Real Madrid : Ronaldo sur le point de prolonger jusqu'en 2018 !

La presse espagnole l'affirme, Cristiano Ronaldo va prolonger son contrat avec le Real Madrid. Son nouveau bail devrait s'étendre jusqu'en juin 2018, il aura alors 32 ans et se rapprochera de la retraite.

A de nombreuses reprises, Florentino Perez, le président de la Casa Blanca, a clamé haut et fort son souhait de voir Ronaldo terminer sa carrière dans la capitale espagnole. « Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde et ce Real tourne autour de lui. Je peux donc vous affirmer qu'il y terminera sa carrière sportive », avait-il expliqué. Il semble bien que son vœu va être exaucé.



Perez blinde son joueur

Le patron du Real Madrid ne tarit pas d'éloges sur son joueur, et c'est bien normal. Cristiano Ronaldo enchaîne les saisons de très haut niveau et les sollicitations sont nombreuses. Des rumeurs ont révélé l'intérêt de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain durant l'été. Manchester Untied rêverait également de faire revenir l'international lusitanien. Florentino Perez ne l'entend pas de cette oreille.



Ronaldo jusqu'en 2018

Les négociations, qui ont débuté depuis plusieurs semaines, auraient abouti. Selon la presse espagnole, notamment Marca, l'ailier du Real Madrid serait sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2018. Il deviendrait du même coup le joueur le mieux payé d'Espagne avec 17 millions d'euros par an. Seul Samuel Eto'o fait mieux avec les 20 millions d'euros annuels qu'il perçoit à l'Anji Makhachkala.



Des relations apaisées

A en croire les médias espagnols, le départ de José Mourinho aurait facilité cette prolongation. Les relations entre les deux Portugais n'étaient plus aussi idylliques qu'au début. Le technicien lusitanien s'était notamment moqué de Cristiano Ronaldo, lorsque ce dernier avait confié son mal être. L'arrivée de Carlo Ancelotti semble donc avoir apaisé les tensions qui régnaient au sein du club merengue sous l'ère Mourinho.



Florentino Perez est sur le point de boucler un de ses deux dossiers prioritaires. Le second a pour nom Gareth Bale.