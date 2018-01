Real Madrid : Ronaldo sonne la révolte !

Par Guillaume HENAULT-MOREL | Ecrit pour TF1 |

Absent contre Leganes, Cristiano Ronaldo n’a pas dû apprécier la performance de ses coéquipiers éliminés en quart de finale de la compétition malgré un succès obtenu au match aller. Malgré cette désillusion, le numéro7 merengue s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour soutenir son équipe, chose rarissime chez le quintuple Ballon d’Or.





« Courage à l’équipe et aux madrilènes »

Ceux qui suivent Cristiano Ronaldo sur Twitter voient surtout l’attaquant portugais mettre des photos où il se met en avant. Il n’est pas commun que le Madrilène s’exprime, mais suite au revers en Coupe du Roi, CR7 a rédigé un message de soutien sur Twitter adressé à ses coéquipiers et aux supporters « Courage à l’équipe. Courage aux madrilènes. Il nous reste encore beaucoup de batailles à gagner. »

Ce tweet vient lancer une révolte à l’heure où le climat est un peu terne dans la capitale espagnole. Ce message est d’autant plus intéressant que Ronaldo est le seul joueur du Real à avoir parlé sur les réseaux sociaux pour montrer son soutien.









L’âme d’un capitaine

Pourtant ces dernières semaines, la presse ne cesse de parler des envies d’ailleurs de Ronaldo. Mais son doublé contre le Deportivo lors de la précédente journée de championnat a permis de montrer qu’il était toujours très impliqué au sein du groupe madrilène. D’ailleurs, suite à ce succès, le numéro 7 avait déjà twitté pour soutenir son équipe.

A l’heure où quelques supporters demandent la tête de Zidane, Cristiano Ronaldo a imité son capitaine Sergio Ramos qui au soir de l’élimination appelait plus à l’unité. Le Portugais a fait de même et démontre bien sa position de cadre du vestiaire du Real. Et surtout, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions a bien compris que son équipe et les supporters devaient rester soudés pour avoir une deuxième partie de saison excitante.