Le Real Madrid se reprend face à la Real Sociedad

Toujours privé de Cristiano Ronaldo et malgré le forfait de Karim Benzema, le Real Madrid a retrouvé le chemin du succès en Liga après avoir enchaîné deux nuls consécutifs. Il était temps.





Le Real a tremblé

Le Real Madrid se présentait sans un B et le C de sa BBC pour son déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, qui a pour sa part signé un 3 sur 3 en Liga en ce début de saison. Autant dire que c'était pas forcément gagné d'avance et, d'ailleurs, ce ne fut pas gagné d'avance. Surtout au moment de l'égalisation de Kevin Rodrigues sur une faute de main de Navas (29e). Dix minutes avant, Borja Mayoral s'était chargé de fusiller le gardien basque après un bon travail de Sergio Ramos.



Mais le Real l'a emporté

Le même Rodrigues a d'ailleurs vécu un ascenseur émotionnel dans cette rencontre. S'il a remis son équipe sur le droit chemin, il l'a aussi mise en difficulté en trompant son propre gardien sur un centre de Mayoral (36e). Sur l'action d'avant, sa tentative avait trouvé la barre… Cruel. En deuxième mi-temps, Gareth Bale s'est chargé de plier l'affaire (61e) afin de mettre à l'abri des Merengue qui n'avaient plus qu'à gérer leur avance.





Le Real revient dans la course

Ce n'est pas encore un grand Real Madrid mais, au moins, ce succès permet d'oublier les deux nuls consécutifs concédés ces dernières semaines. Ils reviennent ainsi à quatre longueurs du leader barcelonais alors que les absences coûtent cher à leur rendement. Un rapide coup d'œil au classement fait constater que leurs victimes du soir restent devant. Un paradoxe.