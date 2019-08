Real Madrid – Sergio Ramos : "Je n'exclus pas la possibilité d'être entraîneur"

Âgé de 33 ans, Sergio Ramos songe déjà à sa reconversion. Et le défenseur du Real Madrid pourrait devenir entraîneur.

Sergio Ramos a accordé à un long entretien à nos confrères d'Esquire España dans le cadre de la promotion d'un documentaire qui sera diffusé par Amazon Prime Video le 13 septembre prochain : "El corazon de Sergio Ramos".

Dans cette interview fleuve, le joueur évoque de nombreux sujet et notamment son après carrière : "Je ne peux pas vous dire ce qui se passera demain, mais je voudrais rester lié au monde du sport. Je n'exclus pas la possibilité d'être entraîneur, mais c'est quand même un peu prématuré de le dire. Nous verrons bien."

Ramos encense Zidane

Sergio Ramos précise cependant qu'il n'a pas l'intention de raccrocher tout de suite les crampons car il espère jouer encore de nombreuses années : "Je me vois encore jouer quelques années au Real Madrid et prendre du plaisir sur les terrains. C'est pourquoi je fais un gros effort pour maintenir mon niveau physique et que je me suis entouré des meilleurs préparateurs. Je pense avoir encore le niveau pour être le capitaine de l'équipe nationale, du Real Madrid, et de continuer à remporter des titres."

Il en profite également pour redire tout le bien qu'il pense de son entraîneur, Zinédine Zidane : "Ces dernières années, j'ai vécu des moments merveilleux avec Ancelotti puis avec Zidane en Liga et en Ligue des champions. J'espère qu'il va rester longtemps et qu'avec lui, je pourrai finir ma carrière au Real Madrid en apothéose".