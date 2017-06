Real Madrid : La statistique incroyable de Zinédine Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Zidane ne cesse de le répéter, il affirme disposer du meilleur effectif possible avec 24 joueurs de très haut niveau. Pour l’entraîneur français, ses joueurs ont chacun pleinement participé aux succès madrilènes cette saison. Et en marquant quatre buts à la meilleure défense d’Europe, ils concluent une saison extraordinaire sur le plan offensif.





Au moins un but lors de chaque rencontre cette saison!

En marquant plus de buts à la Juventus en une seule rencontre que tous ses adversaires réunis lors de toute la Ligue des Champions, Zidane a une nouvelle fois démontré qu’il n’y avait pas de défense capable de résister à son Real Madrid. Cette saison, à chacune de leur rencontre, les Madrilènes ont systématiquement marqué au moins un but, dans toutes les compétitions auxquelles ils ont pris part. Pour la petite histoire, le premier but de la saison du Real a été inscrit par Marco Asensio lors de la Super Coupe d'Europe, et il est aussi le dernier buteur du Real avec sa réalisation en finale contre la Juve.





Pour résumer, aller voir le Real Madrid jouer est l’assurance de ne jamais avoir de 0-0 ! En fait cela fait 65 rencontres de suite (encore une fois, toute épreuve confondues) que la Maison Blanche trouve le chemin des filets ! La dernière fois que les champions d’Espagne ne sont pas parvenus à inscrire un but, c’était l'an passé en Ligue des Champions. Il s’agissait de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City (0-0) en mai 2016. Depuis chaque gardien de but rencontré a dû aller chercher le ballon au moins une fois au fond de ses filets. Les Champions d'Europe sont d'ailleurs la seule formation parmi les cinq grands championnats européens à voir systématiquement marqué à chacune de leurs rencontres.









Le Real Madrid à la poursuite de Pelé

Avant eux, c’était le Bayern Munichavec 61 rencontres consécutives avec au moins un but marqué qui détenait la meilleure performance européenne. Avec 65 matches officiels, ce n’est plus sur le Vieux Continent qu’il faut trouver un rival aux Champions d’Europe, mais dans les archives du football brésilien. Lors de la saison 1961-1962, le club de Santos mené alors par Pelé était parvenu à enchaîner 74 rencontres en marquant au moins une fois !





Il ne reste que neuf rencontres aux hommes de Zidane pour égaler cette performance, voire la dépasser. A noter que les premières semaines de la reprise seront chargées pour les Merengue, puisque la Supercoupe d’Espagne les opposeront au FC Barcelone, alors que pour la Supercoupe d’Europe ils feront face à Manchester United.