Real Madrid - Tottenham : Mourinho satisfait d'un 0-0 ?

Pour Jose Mourinho, un 0-0 entre le Real Madrid et Tottenham serait "un bon résultat". Mais il y a fort à parier que dans ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, les Merengue iront chercher les trois points à tout prix !

Pour ces 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions, Jose Mourinho ne sera pas trop déçu en cas de nul. Mais c'est une équipe du Real Madrid très entrepenante et ultra-offensive qu'il faut s'attendre à voir ce soir.

Mourinho n'est pas contre un match nul

Lundi, à la veille d'un très attendu Real Madrid - Tottenham, Jose Mourinho a déclaré : « depuis que je joue la Ligue des Champions, je sais qu'un résultat nul à la maison lors du premier match n'est pas mauvais ». Pour autant, si « un 0-0 est un bon résultat et un 1-1 n'est pas mal non plus », « cela ne veut en rien dire que nous allons jouer le match nul » a-t-il tenu à préciser, lors de la conférence de presse qui précèdait ce choc des quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Mourinho fait profil bas depuis la défaite de samedi

Samedi dernier, Jose Mourinho a perdu gros en Liga, face à Gijon. Pour la 1ère fois en 9 ans et 150 matches de championnat avec toutes les équipes qu'il ait entraîné depuis 2002, l'actuel entraîneur du Real Madrid a perdu un match à domicile. Une défaite qui tombe son record d'invincibilité, qui le prive très probablement du titre (« mission impossible », a-t-il déclaré), mais qui a aussi pointé les difficultés de son groupe sans Ronaldo ni Benzema. C'est donc un Mourinho plus humble, ou, du moins, moins expansif, qui se présentera face à Tottenham ce mardi.

Un Real Madrid ultra-offensif dans un match ouvert ?

Mais gare au Real Madrid et à un Jose Mourinho qui dort. Ce mardi face à Tottenham, avec son armada quasiment au complet et son joueur fétiche de retour - Cristiano Ronaldo -, les Merengue tenteront sans doute de se faciliter la tâche avant le match retour. Di Maria, Ronaldo, Adebayor et Gonzalo Higuain devraient donc, dans un match qui s'annonce plutôt ouvert vu le type de jeu développé par Tottenham, aller à l'assaut des cages des Spurs.



Si Jose Mourinho se conterait bien d'un nul, il y a donc fort à parier que ses joueurs feront tout pour effacer au plus vite la défaite de samedi et retrouver leur efficacité en attaque.