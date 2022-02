Real Madrid - Transfert : Higuain à Arsenal pour 30 millions d'euros ?

En mal de temps de jeu, Gonzalo Higuain ne serait pas contre un départ du Real Madrid. Si la Juventus de Turin paraît intéressée, Arsenal a passé la vitesse supérieure en proposant 30 millions d'euros aux dirigeants madrilènes.

Toujours dans l'attente d'un entraîneur (Ancelotti?), le Real Madrid a dû mal à préparer sa saison prochaine. Premier dossier chaud : l'avenir de Gonzalo Higuain.





Vers un départ ?

Vingt-huit matches de Liga disputés (pour seize buts inscrits) : un bilan plutôt honorable pour Gonzalo Higuain. Pourtant, l'Argentin aurait des envies d'ailleurs. Les représentants de Pipita aurait d'ailleurs rencontré les dirigeants du Real Madrid pour convenir de son avenir. Si à l'origine le club n'est pas vendeur, il a tout de même accepté d'étudier les offres concernant l'avant-centre.



Arsenal marque des points

Plusieurs clubs européens se sont montrés très intéressés par le profil de Gonzalo Higuain. Bien avant l'ouverture du mercato, la Juventus de Turin s'était déjà positionnée. Mais Arsenal est récemment entré dans la course. Selon les médias espagnols, les Gunners proposeraient pas moins de 30 millions d'euros pour enrôler l'attaquant argentin, soit 8 millions de plus que la Vielle Dame. De plus, les dirigeants londoniens seraient prêts à verser l'indemnité de transfert en une fois au Real Madrid, alors que la Juve souhaiterait l'étalonner en cinq paiements.



Pas de décisions hâtives

Si l'offre d'Arsenal paraît très alléchante pour le Real Madrid, le club ne compte pas se précipiter. En effet, les dirigeants merengues ne veulent pas prendre de décision avant l'arrivée d'un entraîneur. Le dossier Higuain attendra donc pour le moment. Attention tout de même à ne pas trop traîner. Pas sûr qu'Arsenal ou encore la Juventus aient une patience infinie.