Real Madrid : encore un cadre forfait pour blessure

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de saison, Zinédine Zidane doit compenser avec de nombreuses absences. En plus de Ronaldo qui a été suspendu, les blessures ont beaucoup touché les Champions d’Espagne. C’est à présent Keylor Navas qui doit déclarer forfait. Un problème pour le Real à ce poste clé.





Deux semaines sans son gardien titulaire ?

Suite aux rencontres internationales, Zidane avait laissé Navas au repos contre Getafe car son gardien souffrait d’une douleur aux adducteurs. Après sa belle performance contre Tottenham en Ligue des Champions, le gardien merengue a rechuté. Selon certains médias espagnols, il pourrait être éloigné des terrains 2 semaines. Il devrait alors manquer les rencontres contre Eibar, Gérone, le premier tour de la Coupe du Roi voire le match contre Tottenham.

C’est alors Kiko Casilla qui prendra sa place dans les buts. L’Espagnol de 31 ans a souvent remplacé le Costaricien, et a rarement déçu. Néanmoins, le poste de gardien est le seul poste où Zidane ne compte pas une doublure de haut niveau comme aux autres positions. Voilà une difficulté de plus pour les Merengue.













Les blessures, le calvaire de Zidane

Depuis son arrivée à la tête du Real Madrid Zidane a dû jongler entre les blessures, ce qui explique sa politique de rotation et aussi sa volonté de ne pas prendre de risque sur la santé des joueurs. Malgré cette prudence, l’entraîneur des Champions d’Espagne doit se passer actuellement de Kovacic, Bale, Theo Hernandez et Carvajal, sans oublier que Marcelo, Benzema, Vallejo et Varane reviennent juste de blessure.

Dimanche, Francisco « Kiko » Casilla disputera sa troisième rencontre de Liga de la saison après une victoire à Getafe (1-2) et un nul contre Levante (1-1). La saison dernière il avait commencé la saison en tant que titulaire, Navas étant blessé. Il avait joué l’intégralité des 7 premiers matches de la saison avec un bilan de 5 victoires et 2 nuls pour 7 buts encaissés.