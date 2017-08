Real Madrid: Vers un forfait de Raphaël Varane en bleu ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Zinédine Zidane n’a pas voulu prendre de risque pour son jeune et talentueux défenseur central. Raphaël Varane, déjà non aligné lors de la première journée de championnat face au Déportivo la Corogne ne figure pas dans le groupe qui recevra le FC Valence. S’il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour le Real, les Bleus pourraient aussi enregistrer le forfait de l’ancien Lensois.



« Il veut jouer, mais je ne veux pas prendre de risques avec sa santé »

En conférence de presse, l’entraineur du Real Madrid a confirmé que Varane ne figurait pas dans le groupe de joueurs retenus pour le compte de la deuxième journée de Liga. Le numéro 4 des Merengue ne s’était pas entraîné avec ses coéquipiers ces derniers jours, à cause d’une douleur au niveau des adducteurs.

Le verdict est tombé ce samedi où Zidane a préféré jouer la prudence vis-à-vis de son défenseur central : « Il veut jouer mais en même temps, il souffre de quelque chose, et je ne veux pas prendre de risques. Pour jouer demain, c’est un peu risqué, et je ne le veux pas. Ce qui est le plus important pour moi c’est la santé du joueur, et nous n’allons pas prendre de risques. »









Absent pour les rencontres des Bleus ?

Pour le Real, la question est donc de savoir qui va le remplacer. Sergio Ramos est suspendu, et Vallejo est lui aussi blessé. Zidane a donc le choix de titulariser aux côtés de Nacho, Casemiro ou Llorente, deux milieux récupérateurs de métier, ou bien de faire appel à des jeunes comme Tejero ou Hernando, aperçus lors du trophée Santiago Bernabeu ce mercredi.

Mais l’absence de Varane ce dimanche soulève une autre question. Sera-t-il apte à tenir sa place avec les Bleus contre les Pays-Bas puis contre le Luxembourg ? Zidane a clairement dit en conférence de presse qu’il ne souhaitait pas, mais le dernier mot reviendra au sélectionneur. En cas ce forfait, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Adil Rami blessé lui aussi. Loïc Perrin, Aymeric Laporte, Kurt Zouma, ou Eliaquim Mangala pourraient être des solutions de rechange si l’absence de Varane était bel et bien confirmée.