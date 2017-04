Real Madrid : les vrais records visés par Zidane !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Zinédine Zidane l’a dit à sa nomination sur le banc madrilène, il est là pour gagner des titres. L’an dernier il est parvenu à ses objectifs avec la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs. Cette année, l’ancien numéro 10 des Bleus vise deux doublés historiques !







Personne n’a jamais gagné deux fois de suite la C1 sous sa nouvelle formule

Au soir des quarts de finale aller, non seulement le Real Madrid se présente comme l’un des favoris à la victoire en C1, mais en plus il pourrait réaliser une performance que personne n’a jamais réalisé depuis la fin des années 80 ! Depuis que la création de la nouvelle version de la Ligue des Champions, aucune formation n’est en effet parvenue à conserver son titre l’année suivante !

Le Real qui entrevoit les demi-finales de l’épreuve pourrait donc entrer dans l’histoire en remportant un « doublé historique » avec deux Ligues des Champions consécutives ! Le Milan AC est la dernière équipe à y être parvenue, c’était en 1990 (victoire contre Benfica et en 1989 victoire contre le Steaua Bucarest). A l’époque, la compétition s’appelait la Coupe d’Europe des Clubs Champions.





Le Real n’a plus fait un doublé Liga – Ligue des Champions depuis les années 1950 !

En plus de la Ligue des Champions, le Real vise aussi un titre en Liga qui lui échappe depuis 2012. Les joueurs de Zidane occupent la première place avec 3 points d’avance sur le FC Barcelone. Les Merengue ont surtout un match de retard à jouer contre le Celta Vigo qui pourrait leur donner 6 points en cas de victoire. Cela reste bien sûr hypothétique. Mais le Real pourrait bien profiter de la méforme du Barça (série en cours de deux matches perdus sans inscrire le moindre but) pour assommer la Liga d’autant plus que se profile le Clasico le 23 avril prochain.

Et si le Real remportait le doublé Liga – Ligue des Champions, ce serait une première depuis 1958 pour la Casa Blanca ! Bizarrerie du palmarès madrilène, cela fait donc près de 60 ans que le Real, équipe la plus titrée en Ligue des Champions n’a pas gagné la Liga la même année que la Ligue des Champions. S’il y parvient, Zinédine Zidane rentrera définitivement dans l’histoire de son club à une place jamais atteinte par l’un de ses prédécesseurs.