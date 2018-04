Real Madrid / Zidane : « Il faut que Varane reste ici toute sa vie »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En l’absence de Sergio Ramos suspendu, Raphaël Varane sera le taulier de la défense madrilène. Présent à Madrid depuis 2011, l’international Français est indispensable à l’arrière garde merengue.





« Varane n’a rien à faire de plus car il fait déjà tout très bien »

Ce mardi, le défenseur de 24 ans et son entraîneur ont répondu aux questions des journalistes venus les interroger en conférence de presse, la veille de la rencontre du Real contre la Juventus Turin. Avec Nacho blessé, Sergio Ramos suspendu, et une incertitude autour de Jesus Vallejo, la défense des champions d’Europe sera l’une des grandes interrogations lors de cette rencontre.

Mais Zidane n’a pas affiché de doutes, préférant parler de sa confiance envers avec son numéro 5 : « Sincèrement je ne crois pas que Varane ait quelque chose de plus à faire demain parce qu’il fait toujours tout bien. Le plus important est qu’il continue à son niveau. Le plus important c’est l’équipe. « Rafa » fait tout très bien, et je ne lui demande rien de plus. La seule chose qu’il doit faire c’est rester ici toute sa vie. »









« On ne va pas jouer le 0-0 »

Après un net succès lors du match aller, le Real Madrid est clairement favori pour accéder aux demi-finales de la C1. Malgré cet avantage de 3 buts, Raphaël Varane ne pense pas que le Real va attendre et défendre contre la Juventus : « On ne va pas jouer le 0-0, on n’a pas l’équipe pour ça. On va essayer de gagner, comme toujours. Ce sera un grand match contre une grande équipe et un grand club. »

Pour l’ancien Lensois, l’inconnu réside sur son partenaire en défense centrale. Deux solutions existent pour Zidane, la plus naturelle avec Vallejo, défenseur de métier mais peu utilisé cette saison à cause de blessures à répétition, ou bien Casemiro, son milieu défensif qui a déjà dépanné à quelques reprises l’an dernier à cette place. Quoiqu’il en soit, Varane sera le patron de cette défense contre les attaques de Higuain et Mandzukic notamment mercredi soir.