Real Madrid : Zidane annonce son départ du Real Madrid !

Après une troisième ligue des champions consécutive, Zinédine Zidane a décidé qu’il était le moment de partir du Real Madrid. Sa décision a été annoncée en conférence de presse ce jeudi aux côtés de son président Florentino Perez.





« J’ai pris la décision de ne pas poursuivre »

Le suspens n’aura duré que quelques instants. Dès le début d’une conférence de presse décidée dans les derniers moments de la matinée, Zinédine Zidane a annoncé d’emblée son choix : « J’ai pris la décision de ne pas poursuivre en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Je crois que c’est le moment pour tout le monde, d’abord pour moi pour l’effectif et pour le club. » L'ancien numéro 5 du Real Madrid a expliqué que malgré les bons moments depuis deux ans et demi sur le banc des Merengue, c'était le moment idéal pour quitter ce club qui avait besoin de changement.

S’il comprend que cette décision a surpris beaucoup de personnes, Zidane assure qu’elle n’est pas si soudaine, confirmant que c’est « le moment de faire un changement. » L’exigence du public n’a pas été facile à gérer non plus même s’il affirme avoir tout donné, lui comme toutes les personnes présentes au club qui ont travaillé à ses côtés. « C’est un club où l’exigence est très grande et tous ceux qui travaillent pour ce club le ressentent et donnent le maximum. »





« Il y a eu des moments magnifiques mais aussi des périodes compliquées »

Même si Zidane est entré dans l’histoire avec ses trois titres consécutifs en Ligue des Champions, le natif de Marseille n’en oublie pas les mauvais moments de cette saison qui ont expliquent en partie sa décision « Les moments durs je ne les ai pas oubliés, il y a eu des moments magnifiques comme gagner la Ligue des Champions, mais il y a eu des périodes compliquées et ça te fait réfléchir également. »

Mais l’entraîneur aux 9 titres en 2 ans et demi a surtout parlé de ses joueurs. Son choix de partir s’explique par son envie de protéger l’effectif qui a besoin d’un renouveau avec autre discours et d’une autre méthode « Les joueurs ont besoin d’un changement. Je veux remercier les joueurs, ce sont eux qui luttent sur le terrain. Ce n’est pas facile pour eux parce que le club est très exigeant. C’est le moment pour eux d’avoir un autre discours et de continuer à gagner. »