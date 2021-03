Real Madrid / Zidane : « Contre Paris, ce ne sera pas plus simple sans Neymar »

Présent en conférence de presse pour évoquer le match du Real contre Getafe, Zinédine Zidane n’a pas pu échapper aux questions sur le match contre le PSG. Et le l’entraîneur français se veut prudent.

Le quotidien du Real Madrid n’est pas de tout repos. , les madrilènes ont perdu sur blessure trois de leurs joueurs clés. Malgré cela, les Merengue ont cumulé les victoires jusqu’à La veille de jouer contre Getafe en Liga, Zidane s’est exprimé sur son Real Madrid…Mais aussi, voire surtout sur le PSG.





« L’absence de Neymar n’est pas un soulagement »

Distancés en championnat, et visiblement ayant déjà perdu le titre acquis l’an passé, le Real Madrid a pour véritable objectif la Ligue des Champions. Et les journalistes en conférence de presse ne s’y sont pas trompé puisqu’ils ont surtout interrogé Zidane sur la rencontre à venir en Coupe d’Europe contre Paris qui sera privé de Neymar selon toute vraisemblance : « L’absence de Neymar n’est un soulagement pour personne. Nous sommes désolés pour Neymar, mais le PSG est une équipe très forte, et le joueur qui le remplacera sera bon, j’en suis certain. Nous ne pensons pas que sans Neymar cela sera plus facile. Nous devrons être à 200% si nous voulons nous qualifier. »

Quel groupe contre Paris ?

La bonne nouvelle côté madrilène est le retour à l’entraînement de Marcelo. Le Brésilien avait été décisif à l’aller contre le PSG, inscrivant le but du 3-1. Il pourrait être aligné contre Getafe samedi afin de gagner un peu de temps de jeu avant le déplacement au Parc des Princes.

Mais d’autres interrogations demeurent au sujet de Toni Kroos et Luka Modric. Les deux milieux de terrain n’ont toujours pas repris le chemin de l’entrainement et leur participation à la rencontre de Liga de samedi demeure incertaine tout comme leur présence en Ligue des Champions comme l’a rappelé Zidane : « Le plus important c’est que Marcelo sera avec nous demain [samedi, NDLR]. En ce qui concerne Kroos et Modric, nous verrons au jour le jour. Ce qui est important c'est ce que ressentent les joueurs. Ce que je veux c’est que les joueurs soient à 100%. »