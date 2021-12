Real Madrid : Zidane peut devenir entraîneur

C'est fait, Zinedine Zidane peut officiellement devenir entraîneur. Le Français a en effet obtenu son diplôme de manager général de club sportif professionnel.

Un tweet d'Olivier Dacourt a permis d'apprendre que Zinedine Zidane avait obtenu son diplôme de manager général de club sportif professionnel. Les deux anciens internationaux français ont en effet suivi la même formation au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Les deux diplômés posent fièrement sur une photo tweetée par Olivier Dacourt.



Déjà adjoint d'Ancelotti

Si Zinedine Zidane a sans doute appris beaucoup sur les bancs de l'école en matière théorique, rien ne vaut la bonne vieille pratique. Et à ce niveau, en plus de sa brillante carrière de joueur, Zizou a été servi puisqu'il occupe depuis le début de saison le poste d'entraîneur-adjoint du Real Madrid auprès de Carlo Ancelotti, l'un des techniciens les plus réputés au monde.



Potentiel futur coach du Real

Florentino Perez a déjà clamé qu'il verrait bien Zinedine Zidane devenir un jour l'entraîneur du Real Madrid. Lundi au micro de L'Equipe 21, le président Merengue a confié : « Zidane fait partie de l'histoire du Real Madrid. Nous serions très fiers qu'il puisse devenir l'entraîneur de l'équipe première. Il travaille pour cela. » Et avec ce diplôme, il semble que le travail du Français commence à payer.



Entraîner en France ?

Avant de songer entraîner un club aussi prestigieux que le Real Madrid, Zinedine Zidane n'aurait-il pas intérêt à s'aguerrir à l'étage inférieur ? En France notamment, deux clubs paraissent disposés à l'accueillir les bras ouverts quand le moment sera venu : Bordeaux et Marseille. Les Girondins ont déjà parfaitement lancé la carrière de son ancien coéquipier chez les Bleus, Laurent Blanc. Tandis que l'OM bénéficierait enfin d'une partie du talent de l'enfant du pays.



Toutefois, l'expérience de Pep Guardiola au Barça prouve qu'un ancien joueur de ce calibre peut parfaitement réussir en débutant sa carrière sur le banc d'un grand club. Le choix appartient à Zinedine Zidane.