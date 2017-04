Real Madrid : Quand Zidane fait mieux que Mourinho et Ancelotti

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour le Real de Zidane, les records tombent les uns après les autres. Et chaque semaine les Merengue semblent rentrer de plus en plus dans l’histoire du football espagnol et européen. L’ancien numéro 5 de la Casa Blanca a d’ailleurs des chiffres supérieurs à Mourinho et Ancelotti.





78% de victoires

La réception des Colchoneros au Stade Santiago Bernabeu constituait un petit anniversaire pour Zinédine Zidane. Il s’agissait en effet du 50ème match de l’ancien meneur de jeu des Bleus sur le banc madrilène en Liga. Malgré le match nul concédé à cause d’une réalisation d’Antoine Griezmann à 5 minutes du terme, les chiffres de Zidane à la tête des Merengue donnent le tournis !

Le Français possède en effet un taux de victoires de 78% avec 39 succès, et 8 matches nuls pour seulement 3 défaites ! Au même stade il fait mieux que José Mourinho (76% de victoires) et que Carlo Ancelotti (75%) ! En tête de la Liga, et encore en lice pour conserver le titre en Ligue des Champions, Zidane n’en finit plus de convaincre en tant qu’entraîneur



Son Real dans la zone 52

Le nombre de records battus par son Real ont été nombreux depuis qu’il a remplacé Rafael Benitez. En plus de ses trophées, il a établi un nouvelle série d’invincibilité en Espagne, mais avec ce nouveau but contre le club d’Antoine Griezmann, le Real Madrid en est à 52 matches consécutifs où l’équipe est parvenue à inscrire au moins un but ! Il s’agit d’une performance ncroyable qui démontre tout le potentiel offensif des Merengue et la philosophie de jeu de Zidane. Qui plus est, quasiment tous les joueurs de champ ont inscrit un but en Liga, à l'exception de Contrao et Carvajal.



Mais ce chiffre de 52 matches avec un but dépasse de loin le précédent record : il appartenait au Benfica Lisbonne en 1965, soit il y a… 52 ans ! A l’époque les Portugais avaient marqué lors de 47 rencontres consécutives. Mais le Real Madrid de Zidane semble dans une autre dimension. Pour rappel, la dernière fois que les Champions d’Europe n’étaient pas parvenus à marquer, c’était en Ligue des Champions lors de la demi-finale aller contre Manchester City, le 26 avril 2016, il y a presque un an !