Real Madrid : Zidane très inquiet pour Bale, qui pourrait manquer le Clasico

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Privé de Neymar, qui sera suspendu, le FC Barcelone pourrait affronter un Real Madrid sans Gareth Bale lors du prochain Clasico. Zidane est très inquiet pour le joueur Gallois, sorti pendant le match face au Bayern Munich en Ligue des Champions.





« Je suis inquiet »

Gareth Bale n’a joué que dix-huit matches de championnat cette saison, en raison d’une opération à la cheville (lésion des tendons) qui l’a éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Et, apparemment, le Gallois n’est pas encore tout à fait remis à en croire les propos de Zidane, très inquiet pour sa star, « Ce qui est sur c'est qu'il a quelque chose, un œdème et nous n'allons pas prendre de risque avec lui. Nous allons voir jour après jour son évolution. » Le coach ajoute, « Je suis inquiet parce que je ne veux pas voir les joueurs blessés dans la dernière ligne droite. Mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas prendre de risque. » Un pépin qui arrive peut-être au pire des moments car à l’amorce d’une semaine où le Real affrontera le Bayern et le Barça coup sur coup.





Forfait jusqu’au Clasico ?

L’heure n’est pas à l’optimisme, donc, concernant la situation physique de Gareth Bale. L’ancien joueur des Spurs de Tottenham ne sera pas du déplacement au Sporting Gijon et il devrait aussi manquer le match retour face au Bayern Munich, prévu mardi prochain à Santiago Bernabeu. Pire, il reste incertain pour le Clasico de la semaine prochaine, un choc face au FC Barcelone qui pourrait être déterminant dans la lutte pour le titre. Zidane a plus que jamais des raisons d’être soucieux.



Lewandowski : « Je serai présent à Madrid »

Dans le même temps, Robert Lewandowski, grand absent du match aller à Munich du côté des Bavarois, annonce qu’il sera présent à Santiago Bernabeu. Touché à l’épaule, le Polonais a assuré, « Je ressens encore des douleurs. Mais ça va mieux. Je serai présent à Madrid. » Son retour fera du bien à l’équipe de Carlo Ancelotti, dos au mur après avoir perdu 2-1 à l’aller à domicile. Les deux grosses écuries européennes connaissent dès lors des fortunes diverses à l’approche du prochain face-à-face qui offrira un ticket pour les demi-finales à l’une ou l’autre.