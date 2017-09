Real Madrid/Zidane : « J’aurais aimé que Morata reste »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les champions d’Europe font leur retour en Ligue des Champions. Après un été qui les a vus remporter la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe d’Europe, les Madrilènes semblent prêts, même si leurs dernières sorties en Liga laissent un peu planer le doute. C’est également ce qu’a plus ou moins reconnu leur entraîneur Zinédine Zidane.





« On peut penser qu’il nous manque un numéro 9 »

Après seulement trois journées de championnat, le Real Madrid compte déjà des blessés et des suspendus. Raphaël Varane revient dans le groupe alors que Karim Benzema devrait être absent de longues semaines. En parallèle, Cristiano Ronaldo à qui il ne reste plus qu’un match de suspension en Liga, retrouvera les pelouses en Ligue des Champions.

Avec ce turnover imposé, Zidane a moins de choix pour composer sa ligne d’attaque en ligue des Champions. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, il a affirmé avoir confiance en Borja Moyoral (20 ans), revenu à Madrid cet été, mais il a déploré le départ pour Chelsea d’Alvaro Morata. « C’est vrai que lorsqu’on regarde les joueurs que l’on avait, comme Mariano et Morata, quand aujourd’hui nous avons seulement Mayoral, on peut penser qu’il nous manque un numéro neuf. J’aurais aimé que Morata reste, mais l’on doit comprendre qu’il voulait jouer plus et s'en aller. »









Une association Bale – Ronaldo devant ?

La question est de savoir quelle sera alors l’animation offensive du côté du Real. Zidane n’a pas voulu donner des indices en conférence de presse. Mais étant donné qu’il a reposé Casemiro, Modric et Isco le week-end dernier, il est fort à parier que ces trois joueurs seront alignés en compagnie de Toni Kroos au milieu de terrain. Ce serait donc un 4-4-2 avec une inconnue sur les deux places de devant. Si Ronaldo semble indiscutable, il reste à savoir qui l’accompagnera aux avant-postes.

La logique voudrait que Zidane hésite entre Gareth Bale et Marco Asensio pour la place réservée à l’autre attaquant. Le Gallois a débuté le match sur le banc samedi dernier, ce qui laisse penser que Zidane voulait le reposer en vue du match de mercredi. Mais question niveau de forme, Asensio est épatant en ce moment mais Zizou a reconnu une petite gêne le concernant. L’entraîneur Merengue a laissé planer le doute, mais il doit déjà avoir son idée quant à la composition de son équipe, il faudra juste attendre mercredi soir pour la découvrir.