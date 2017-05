Real Madrid : Zidane loué par la presse !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

La presse a salué ce lundi le travail d'entraîneur de Zinédine Zidane, qui a offert dimanche au Real Madrid le 33e titre de champion d'Espagne de sa riche histoire, le premier depuis 2012.

[Real Madrid - Zidane : "Je vis un truc de fou !"]

Zidane : "Le jour le plus heureux de ma vie professionnelle"



Un an et demi sur le banc de touche du Real Madrid, et déjà un palmarès presque aussi fourni que celui de sa carrière de joueur en Espagne. Zinédine Zidane avait toutes les raisons d’être heureux, dimanche soir, après la victoire 2-0 de son équipe qui permettait au Real de remporter un nouveau titre de champion d’Espagne. "Nous l’avons décroché dans la souffrance, parce qu’il a fallu enchaîner 38 journées dans la Liga espagnole, qui est pour moi la plus difficile du monde. Moi, je fais partie de tout cela et je suis très content, très heureux, je me réjouis d’avoir gagné cette Liga, d’être premier au bout de ce parcours. C’est le jour le plus heureux de ma vie professionnelle, c’est sûr, et de loin."

"Viva Don Zizou"



Du coup, ce matin la presse française et espagnole salue à juste titre le travail de ZZ. En France, le sacre de Zinedine Zidane et de son équipe fait la Une de L’Équipe. "Viva Don Zizou !"» titre le quotidien national qui revient sur la superbe saison des Madrilènes. La publication française indique également que le technicien français "épaissit sa légende"avec ce deuxième titre majeur remporté après la Ligue des Champions la saison dernière et avant peut-être un nouveau sacre européen contre la Juventus le 3 juin prochain.

juste titre



"Zizou a changé l'histoire du Real"



Grâce à des buts signés Cristiano Ronaldo et Karim Benzema (0-2), la Casa Blanca est sacrée championne d’Espagne pour la 33e fois de son histoire comme le rappelle Marca dans son édition du jour. Et ces commentaires en pages intérieures : "Sur le banc aussi, Zidane agrandit sa légende (...) Zizou a changé l'histoire récente du Real. Sa gestion peut être seulement qualifiée d'extraordinaire. C'est son quatrième titre en 17 mois. Et il lui reste la finale de Ligue des champions", écrit en pages intérieures le journal sportif madrilène, le plus lu d'Espagne.

Tout le mérite revient à Zidane



De son côté, As barre sa Une d'un simple "Champions!" et son chef de service résume dans un éditorial le secret du succès du technicien tricolore. Un avis partagé par la plupart des suiveurs du club madrilène : "Cette Liga, Zidane l'a gagnée avec deux équipes", écrit Alfredo Relaño dans un éditorial. "C'est tout le mérite de Zidane d'avoir réussi la chose la plus difficile pour un entraîneur: maintenir impliqués et actifs les joueurs qui ne jouent pas habituellement."