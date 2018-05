Real Madrid - Zidane : "Moi, je n'ai pas demandé Neymar"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L’hypothétique transfert de Neymar vers le Real Madrid continue d'alimenter les rubriques mercato en Espagne et en France, au point que la question a été directement posée à l'entraîneur du Real Madrid... qui a éludé le sujet ou presque.

"Il y aura sûrement des changements"



Forcément, il n'y a pas coupé. Alors que Neymar, de retour sur le sol français depuis une semaine, agite à nouveau les coulisses quant à ses envies d'ailleurs (ou pas), Zinedine Zidane, entraîneur du seul club susceptible de l'accueillir, a été confronté à plusieurs questions sur le sujet. "Neymar au Real Madrid ? Ce n'est pas à moi qu'il convient d'en parler, a d'abord lâché le coach merengue devant les journalistes. Je suis seulement préoccupé par la fin de saison. Après la finale (de la C1 le 26 mai), nous parlerons, parce qu'il y aura sûrement des changements."



"Je ne pense qu'à finir la saison"



Voilà de quoi entretenir le flou même si ZZ a assuré qu'aucune démarche n'avait été entreprise en ce sens, du moins à sa propre initiative: "Je ne sais pas s’ils parlent avec Neymar. Je ne pense pas parce que nous sommes tous concentrés sur ce qu’il reste. Moi je n’ai pas demandé Neymar, parce que je n’entre pas là dedans. Je ne pense qu’à finir la saison." Toujours sur le même sujet, la question sur l'éventuelle compatibilité entre Ronaldo et le Brésilien lui a été posé. "Les bons joueurs sont toujours compatibles, a-t-il rétorqué. On m’a également dit que je n’étais pas compatible à l’époque avec Youri Djorkaeff et nous avons gagné une Coupe du monde."

"La Champions, c'est de la tuerie"



Le match de Vigo de demain en Liga ne présentant pas un gros intérêt sportif (sauf cataclysme, le Real terminera au pire 3e), c'est la prochaine finale de C1 face à Liverpool qui a alimenté le reste de la discussion. Et Zidane a tenu à souligner la performance majeure de ses ouailles tout en dévaluant un chouia le récent sacre de son ennemi barcelonais. "La saison s’est passée comme elle s’est passée. Nous l’avons commencé de manière phénoménale en remportant trois titres, deux en début de saison et ensuite la Coupe du Monde des Clubs. Ça s’est moins bien passé en Liga et en Copa ensuite. Maintenant nous sommes en finale de la Ligue des Champions. Nous voulons tout donner pour défendre notre titre et essayer de gagner une Champions que tout le monde attend. L’autre jour je disais que la Liga est compliquée, que c’était ce qu’il y avait de plus difficile. C’est sûr, il y a 38 journées. Mais la Champions, c’est de la tuerie. C’est une chose que tout le monde veut. Et nous allons jouer notre troisième finale consécutive. C’est super."