Real Madrid : Zidane remporte son 7ème titre avec les Merengue !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A la tête du Real, il a gagné un nouveau trophée avec la Supercoupe d’Espagne, ce qui fait de lui l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du club. Et ce en seulement 90 matches.

A son arrivée au Real, Zinédine Zidane avait affirmé que le club se devait de gagner des titres. Plus d’un an et demi après sa nomination, force est de constater qu’il a réussi son pari. Avec son succès en Supercoupe d’Espagne, l’ancien numéro 5 du Real a déjà cumulé 7 trophées.









En moyenne, un titre tous les 13 matches !

Depuis son arrivée en janvier 2016, le Real Madrid est devenu une machine à gagner. Zidane a simplement tout gagné, à l’exception de la Coupe du Roi et du championnat la première année. A son palmarès, l’on retrouve donc une Liga (2017), deux Ligues des Champions (2016 et 2017), deux supercoupes d’Europe (2016 et 2017) ainsi qu’une supercoupe d’Espagne (2017). Avec 90 matches à la tête des Merengue, Zidane a remporté 7 trophées, soit en moyenne un tous les 13 matches !

Surtout lorsque l’on voit le style de jeu déployé par sa formation contre le FC Barcelone, c’est l’impression de supériorité laissée qui est incroyable. Et pourtant, son équipe était privée de Cristiano Ronaldo (suspendu) et de Bale ainsi qu’Isco qui sont restés sur le banc. En regardant de plus près les chiffres de Zidane, l'on peut se poser cette question : quelle est la chose la plus incroyable ? Le fait qu'il n'a connu la défaite que 7 fois depuis son arrivée sur le banc madrilène ou bien qu'il compte autant de titres que de défaites sur cette période ?













Il a remporté toutes les finales disputées

En plus de choix tactiques payants, comme le passage occasionnel en 4-4-2, où les rotations qui permettent de laisser des cadres au repos, Zidane a su insuffler un esprit de vainqueur à ses joueurs. Deux données viennent le vérifier : depuis sa nomination, les Champions d’Espagne ont joué six finales. Le Real Madrid les a toutes remportées !

Son équipe est là pour gagner et marquer des buts. Elle possède des capacités offensives remarquables comme cela s'est encore vérifié lors de la Supercoupe d’Espagne. Bien emmenés par Asensio et Benzema notamment, le Real a su faire la différence très tôt et a réalisé une première période magistrale. D’ailleurs, voici l’autre élément qui témoigne de la mentalité de vainqueur du Real Madrid version Zidane. A chacun de leurs matches, les Merengue marquent au moins un but. La dernière fois qu'ils n'ont pas trouvé le chemin des filets c'était en avril 2016, depuis chaque équipe qui a rencontré le Real Madrid a dû aller chercher au moins une fois le ballon au fond de ses cages.





Revoyez les images de Zinédine Zidane lors de la finale de la Ligue des Champions en juin dernier :