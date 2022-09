Real Madrid : Zidane s'éloigne de Mourinho

Le journal espagnol Marca dédie sa Une, ce vendredi, aux relations entre José Mourinho et Zinédine Zidane. Une situation de plus en plus tendue entre les deux hommes du Real Madrid.

« Zidane dribble Mourinho » voilà ce que titrait Marca ce vendredi matin. Le quotidien, proche du Real Madrid, révèle que les deux hommes ne sont plus sur la même longueur d'ondes.



Mauvais casting ?

Quelles sont les véritables relations entre José Mourinho et Zinédine Zidane ? C'est la question que se pose, ce vendredi, le journal Marca. Et si l'on en croit le quotidien madrilène, le Français est de moins en moins présent auprès de l'équipe première du Real Madrid. Nommé directeur sportif l'été dernier, Zidane s'est visiblement lassé de cette fonction. D'ailleurs, Zizou n'apparait même pas sur la nouvelle photo officielle du Real Madrid, comme le souligne également Marca. De son côté, Mourinho ne semble pas attristé par ce revirement de situation. Et pour cause, l'entraineur portugais souhaiterait une personne plus investie dans la vie du groupe, à l'image de Figo à l'Inter. Un rôle qui ne convient pas au timide et introverti Zidane.



Zidane vers de nouveaux horizons

A l'aube de ses 40 ans, Zinédine Zidane avait déclaré, dans les colonnes de France Football « Quand je me regarde dans la glace, je me demande parfois ce que je construis de concret ». Une phrase choc qui en disait long sur son mal être. Le problème à l'époque, sa reconversion. Aujourd'hui, l'ancien numéro 10 semble y voir plus clair. En s'éloignant de l'équipe première, il quitte un poste ennuyeux. Désormais, Zidane trace sa route et se concentre sur son équipe de jeunes du Real Madrid. Nul doute qu'à moyen terme, Zizou songera à d'autres projets.



Alors qu'il suit une formation de manager général de club sportif à Limoges, Zizou préparerait également ses diplômes d'entraineur.