Real Madrid : Zidane tente de convaincre Morata de rester

Alvaro Morata, pas satisfait de sa situation au Real Madrid, réfléchit à faire ses bagages. Alors que Chelsea, Manchester United et surtout le Milan AC lui font les yeux doux, Zinédine Zidane tente de le retenir, selon As.

Zinédine Zidane ne veut pas voir Alvaro Morata quitter le Real Madrid cet été. D'après As, Zidane tente actuellement de convaincre son attaquant de rester. Le joueur de 24 ans, formé au Real, réfléchit très fortement à s'en aller. La raison ? Sa situation qu'il juge insatisfaisante en raison de son temps de jeu réduit.





Barré par Karim Benzema sur le front de l'attaque madrilène, l'international espagnol a disputé 26 matchs en Liga cette saison, dont 14 comme titulaire, pour un total de 15 buts. Des statistiques qui font de lui un attaquant très prisé sur le marché des transferts.

Chelsea, Manchester United et le Milan AC sur les rangs

Chelsea et Manchester United ont déjà coché son nom mais le Milan AC est également très attentif au cas d'Alvaro Morata. D'autant plus que l'attaquant espagnol connaît bien le championnat italien pour avoir évolué deux saisons à la Juventus Turin entre 2014 et 2016. Le club lombard serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir l'attaquant du Real Madrid. Un transfert aux alentours des 60 millions d'euros est évoqué.

Mais il va falloir faire face à la volonté de Zizou de conserver son joueur, dont il est très satisfait aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Lors du trajet en bus qui emmenait les joueurs à la place de Cybèle pour fêter le titre du Real Madrid, dimanche, le coach français a été vu très proche du joueur, lui parlant régulièrement à l'oreille. Suffisant pour convaincre Morata de rester, à un an d'une Coupe du monde ?