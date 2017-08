Real Madrid : Zidane va prolonger la belle aventure

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Sans surprise, Zidane va sceller son avenir avec le Real Madrid jusqu'en 2020. Annoncée d'abord par la presse espagnole, la bonne nouvelle a été confirmée dans la foulée par l'intéressé.





Une juste récompense

Depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid en janvier 2016, Zidane, qui remplaçait alors Rafael Benitez, a rempli l'armoire à trophées du club : deux Ligues des Champions, une Liga, deux UEFA SuperCup et une Coupe du Monde des Clubs. Cela fait donc six trophées en un peu plus d'une saison et demie pour l'ancien Ballon d'Or. De fait, les dirigeants Merengue ont logiquement confiance en lui, même si on sait qu'au Real, plus que partout ailleurs, le coach est constamment sur un siège éjectable.





2020

En conférence de presse, Zidane a annoncé qu'il allait prolonger à la tête du Real Madrid jusqu'en 2020. Cela lui permettra de quasiment doubler son salaire, faisant passer ses émoluments de 4,35 à 8 millions d'euros par an. "L'histoire que j'aie avec ce club n'est pas une question d'argent, de contrats ou ce genre de choses, je me sens bien ici. Je sais que cela se terminera un jour mais, actuellement, je suis ici et je suis heureux…" confie celui qui est sur un nuage après avoir rapporté de la sérénité au Real Madrid.





"Le contrat ne signifie rien"

"C'est une marque de confiance, ça montre qu'on a bien fait notre travail. Après, l'objectif sera toujours le même tant que je serai là" ajoute Zidane. Mais il sait aussi qu'il pourrait ne pas aller au bout de son nouveau contrat, "Le contrat ne signifie rien : tu peux le signer pour dix ou vingt ans, mais d'ici un an, tu peux ne plus être ici, et c'est comme ça. C'est pour ça que le Real et moi, on ne va jamais discuter" conclut-il, lucide et conscient de la chance et du privilège dont il dispose.