Real Madrid : Zidane va prolonger jusque 2020

Le quotidien Marca en fait sa une de ce samedi 13 mai : le Real Madrid a proposé un nouveau contrat à Zidane, prolongeant l’aventure victorieuse jusque 2020. Il ne manque plus que la signature du principal intéressé.





Engagé avec le Real Madrid jusqu’en 2018, Zidane est bien parti pour rester deux saisons de plus, ce qui le lierait au club espagnol jusque 2020. Marca dédie sa une du jour à cette éventualité qui est loin d’être une surprise. Depuis qu’il s’est assis sur le banc des Merengue en janvier 2016, le champion du monde 1998 transforme tout en or. Il a remporté, déjà, une Ligue des Champions et tentera d’en gagner une deuxième de suite le 3 juin prochain face à la Juventus Turin, ce qui serait historique. Il est également bien parti pour empocher le titre de champion d’Espagne, titre qui échappe au Real depuis 2012 et le sacre obtenu sous l’ère Mourinho.



Il ne manque que sa signature

Le contrat, sur lequel est donc inscrit la date du 30 juin 2020, trône actuellement sur le bureau de Zidane, probablement sur le dessus de ses dossiers les plus importants. Mais Zizou ne préfère pas précipiter les choses, parce qu’il sait qu’il peut tout perdre d’ici les semaines à venir. Il apposera sa signature sur le document quand il se sentira prêt, sans doute après avoir disputé la finale de Ligue des Champions qui se déroulera à Cardiff. Beaucoup l’aurait déjà fait à sa place mais il met l’institution madrilène au-dessus de son cas personnel. « Ici, soit on remporte des titres, soit on rentre chez soi » comme il aime le rappeler, une phrase qui fait écho au triste destin de Carlo Ancelotti, remercié après une saison blanche malgré la conquête de la Décima quelques mois auparavant.



Officialisation à venir

En tout cas, tous les voyants sont au vert pour que le mariage entre Zidane, démarré quand il était encore joueur, et le Real Madrid s’inscrive dans le temps. De part son palmarès obtenu en tant que coach, il a désormais la légitimité nécessaire pour durer. La confiance de son président et de ses joueurs, il l’avait toujours eue. Et à moins d’une soudaine envie de prendre en main l’Équipe de France, ce qui finira par arriver pour une question de logique de carrière, Zidane devrait rester au Real Madrid pendant encore quelques saisons. Tant qu’il gagnera, a priori.