Real Madrid – Zinédine Zidane : "Gareth Bale va rester"

Annoncé partant du Real Madrid depuis plusieurs mois, Gareth Bale devrait rester au sein du club madrilène comme l'a affirmé Zidane.

Gareth Bale vient de vivre un drôle de samedi. A l'occasion de la première journée de la Liga, il a été titularisé par Zinédine Zidane pour affronter le Celta Vigo. L'attaquant a bénéficié de l'absence d'Eden Hazard, qui souffre d'une lésion dans le fessier antérieur de la cuisse gauche, pour débuter la rencontre.

Et l'international gallois s'est montré décisif en délivrant une passe décisive pour Karim Benzema, auteur du premier but de son équipe.

Lors de la rencontre face à Vigo, remportée 3-1 par le Real, Bale est sorti à la 75e minute (remplacé par Isco) mais Zidane s'est montré satisfait de sa prestation.

Et en conférence de presse d'après-match, Zidane a surpris son auditoire en déclarant que le Gallois n'était plus sur la liste des transferts : "Bale va rester. Tous les joueurs que nous avons nous donnent satisfaction. Nous devons nous concentrer sur la saison, rien de plus. La blessure d'Eden Hazard est une malchance pour nous, mais cela n'a pas changé l'idée que nous avions avec Bale pour ce match. Gareth, James, tout le monde va défendre ce maillot."