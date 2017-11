Les recalés de la Coupe du monde 2018 envisagent un tournoi entre eux

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Les mois de juin et juillet 2018 vont être bien fades pour des millions de fans de football dans quelques pays. D'un côté, il y aura la Coupe du monde en Russie, l'un des plus grands événements sportifs du monde. Mais ces millions de fans vont passer un peu à côté car leurs nations n'ont pas réussi à se qualifier.





Une méthode pour garder la forme... et de l'intérêt pour le foot



Parmi les absents, il y a notamment : l'Italie (quadruple championne du monde), les Pays-Bas (trois fois finalistes, 3e en 2014), les Etats-Unis (vainqueurs de la Gold Cup), le Cameroun (champion d'Afrique), le Chili (champion d'Amérique du Sud), la Nouvelle-Zélande (championne d'Océanie)... Citons aussi le Ghana, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Turquie, la Grèce, le pays de Galles et quelques autres encore.



Selon la BBC, la Fédération américaine de football pense sérieusement à organiser un tournoi cet été pour les équipes qui ne joueront pas la Coupe du monde. Elle serait déjà entrée en contact avec d'autres Fédérations pour évoquer l'idée. Le but serait aussi de redonner un peu d'intérêt pour le football dans ces pays à une période où les supporters ne pourront pas s'enthousiasmer pour leurs favoris. Ce sera notamment le cas aux Etats-Unis où, de base, le "soccer", bien qu'il a connu un essor, reste écrasé par le basket, le hockey sur glace et le football américain.





Qui voudrait (ou pas) y participer parmi les non-Mondialistes ?



Un tel tournoi pourrait aussi générer des revenus non négligeables. C'est d'ailleurs un objectif prioritaire de la Fédération américaine selon Michael Lewis, spécialiste du football aux Etats-Unis. L'aspect financier ne peut être occulté, car ces pays ont payé cher les droits de diffusion à la Fifa pour une Coupe du monde qui se jouera finalement sans eux. Le projet est encore à son stade embryonnaire.



Il faudrait aussi avoir le feu vert de la Fifa, s'entendre sur le format et sur les participants, et même convaincre les joueurs tout en trouvant un moment adapté dans un calendrier chargé. La seule fenêtre de tir possible est, a priori, la période de début juin, une fois les championnats et les Coupes d'Europe terminés. "Je suis persuadé que les joueurs italiens préfèreront partir en vacances", rigole Michael Lewis.