Règlement de comptes entre Mourinho et Conte

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le moins que l'on puisse dire c'est que José Mourinho sait comme se faire des rivaux. Face aux blessures à répétition qui touchent son effectif, l'entraîneur des Red Devils a adressé une attaque un brin dissimulée à Conte. Et l'Italien ne s'est pas fait prier pour rétorquer.





« D'autres managers pleurent, pas moi » Ibrahimovic, Rojo, Pogba et à présent Fellaini. La liste des blessés côté mancunien est déjà conséquente alors que la saison n'a commencé il n'y a que quelques semaines. Malgré l'accumulation des absences, José Mourinho affirme tenir bon et ne pas se plaindre. Là où il aurait pu en rester là, le Portugais a tenu à aller plus loin, adressant une pique à peine voilée pour Antonio Conte : « Je ne parle jamais des blessures. D'autres managers pleurent encore et encore quand des joueurs sont blessés. Moi je ne pleure pas. Je pense que la bonne manière de faire est de ne pas penser aux joueurs qui sont blessés. Si je voulais me plaindre, je pourrais pleurer pendant cinq minutes comme d'autres. Mais je ne le fais pas. »





« Il devrait regarder ce qu'il se passe dans son équipe » « Il devrait regarder ce qu'il se passe dans son équipe »

Du côté des Blues, N'Golo Kanté, Moses et Drinkwater sont absents pour blessures. En conférence de presse suite au nul entre Chelsea et l'AS Roma, Antonio Conte s'est vu demander ce qu'il pensait des déclarations du Portugais. Devant la certitude d'un journaliste qui affirmait que Mourinho ciblait Chelsea et son entraîneur dans ses propos, l'ancien joueur de la Juventus a tenu à répondre à l'entraîneur de United : « Si cela m'est destiné alors ma réponse est celle-ci : il doit d'abord penser à son équipe et à lui avant de penser aux autres. »

Agacé par les propos du « Special one », l'Italien a poursuvi : « Je pense que trop souvent Mourinho regarde ce qu'il se passe du côté de Chelsea. La saison dernière aussi. Il devrait plutôt regarder ce qu'il se passe dans son équipe. »