Rencontre à venir entre Unai Emery et Andoni Zubizarreta à BIlbao !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Nos confrères du Parisien rapportent que l’entraîneur du Paris Saint-Germain et le directeur sportif de l’Olympique de Marseille vont se rencontrer à Bilbao, mais pas pour ce que l’on pourrait penser…

Ce jeudi 8 juin, si vous regardez du côté du pays basque, et plus précisément de Bilbao, vous observerez peut-être une scène assez originale : Unai Emery et Adoni Zubizarreta travaillant côte à côte ! Inutile d’inquiéter les supporters du PSG ou de l’OM, il ne s’agit pas d’un rapprochement entre leurs deux équipes ou d’une tentative pour recruter l’un vers le club de l’autre, l’objectif est tout autre…





Bilbao, pour commencer l’Euro 2020

Ce jeudi, le Pays basque va accueillir le Bilbao International Football Summit. C’est dans ce cadre que les deux hommes vont se retrouver en Espagne, étant tous les deux d’origine basque. L’entraîneur du PSG et le directeur sportif de l’OM ont été invités pour partager leur vision du football et préparer le Championnat d’Europe des Nations 2020 qui aura lieu dans 13 villes hôtes dont Bilbao.

Hormi les deux hommes, cet événement accueillera notamment Ramon Rodriguez « Monchi », le directeur sportif de l’AS Roma, Mauricio Pochettino (l'entraîneur de Tottenham), Roberto Olabe (ex-directeur de la Real Sociedad) et Luis Fernandez. Tous évoqueront leur vision du football de haut niveau lors de sessions de travail sur l’Euro 2020.









Dans deux groupes de travail différents

Trois conférences sont prévues ce jeudi, et les deux hommes, même s’ils seront présents tous deux, ne participeront pas aux mêmes groupes de travail. Chacun d’entre eux possède ses propres spécificités, le directeur sportif de Marseille, intégrant logiquement le groupe dont le sujet concerne les méthodes de travail d’un directeur sportif, alors qu’Unai Emery sera aux côtés de Luis Fernandez et de Pochettino dans le groupe « Entraîne comme tu vis et vis comme tu joues » dédiés aux techniciens.