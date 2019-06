Rennes - OL : L'Europe s'éloigne pour Lyon

L'Olympique Lyonnais a accroché un match nul à Rennes (1-1) en clôture de la 30eme journée de Ligue 1. Dominés durant la première période, les Rhodaniens se sont rebellés sans pouvoir obtenir une victoire nécessaire. Les espoirs de podium s'amenuisent.

Mis sous pression par la victoire de Lille, l'OL n'a pas réussi à tenir le rythme au stade de la route de Lorient.



Lisandro rassure



Inexistants durant les 45 premières minutes, les Lyonnais peuvent s'estimer heureux d'être revenus au vestiaire avec un seul but de retard. Erding avait profité d'une ouverture de Féret pour ouvrir le score rapidement (5e) mais les Bretons n'ont pu accentuer leur avantage. Il n'en fallait pas plus pour une réaction d'orgueil rhodanienne. Plus dangereux dans le second acte, l'OL a retrouvé des couleurs et Lisandro le chemin des buts. En se reprenant à deux fois (76e), l'Argentin permet de repartir de Rennes avec un point.



Penalty oublié



L'arbitrage a une nouvelle fois animé la conférence de presse à la fin du match. Au centre des débats, un choc entre Costil et Briand (54e) qui aurait pu (dû ?) valoir un penalty pour les Lyonnais. Si Rémi Garde s'est refusé de commenter ce fait de jeu à cause de son sursis depuis le match contre Paris, Jean Michel Aulas s'est chargé de mener l'attaque : « C'est une colère froide, car vous ne le savez peut-être pas mais l'arbitre a été changé il y a 48 heures ». Le président pourrait se retrouver devant la commission de discipline de la Ligue pour ses propos.



Adieu la C1 ?



Ce score de parité ne fait pas les affaires de l'OL. Revenu dans la course pour la Ligue des champions, le club rhodanien est désormais distancé de 6 points par Lille, troisième du championnat. Les joueurs de Rémi Garde n'ont plus leur destin européen entre leurs pieds à huit matches de la fin de la saison.



Les Lyonnais recevront Auxerre, samedi prochain lors de la 31eme journée de Ligue 1.