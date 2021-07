Ribéry parle à nouveau du Real Madrid

Franck Ribery, annoncé au Real Madrid la saison passée, a évoqué de nouveau le club espagnol. Le milieu offensif a faim de victoires et veut à nouveau briller sur les terrains.

Ribéry, annoncé au Real Madrid l'année dernière, brillera t-il cette saison après une Coupe du Monde difficile ?



Ribéry heureux d'être au Bayern Munich

Le milieu offensif du Bayern Munich a fait l'objet de nombreuses sollicitations lors du mercato 2009, notamment de la part du Real Madrid. L'international français revient sur cet intérêt tout en affirmant que son avenir s'inscrit désormais avec le club allemand : « Je suis très heureux d'avoir signé au Bayern Munich jusqu'en 2015. Munich a toujours été un grand club pour moi. C'est une grande famille ici. (...) Oui (avec le Real Madrid), c'est fini. Je sais que Mourinho m'apprécie, mais la chose la plus importante c'est que je suis convaincu que la meilleure chose que j'ai faite c'est de prolonger ici ».



Une envie de revanche

Franck Ribéry a vécu surement l'un des passages les plus difficiles de sa carrière. Son image a été ternie par son comportement en équipe de France et par l'affaire Zahia alors que ses dernières performances lors du dernier Mondial en Afrique du Sud ont été assez moyennes. Mais ou est passé le fougueux et l'enjoué Ribéry ? Il doit en tout cas avoir à cœur de prouver qu'il reste un excellent joueur. Une soif de revanche qui devrait lui permettre de réaliser de bonnes prestations sous le maillot bavarois.



Ribéry est de retour avec le Bayern. Et bientôt avec l'équipe de France ?