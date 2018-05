Roberto Mancini libéré de son contrat par le Zénith

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Il ne fait désormais plus de doute. L’Italie, pas qualifiée pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), tient son nouveau sélectionneur en la personne de Roberto Mancini. L’homme de 53 ans était jusqu’à présent l’entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors que le Championnat de Russie se termine ce dimanche, le club a annoncé dans la matinée avoir mis fin à son contrat, d’un commun accord et sans compensation financière. L’Italien officiera pour la dernière fois sur le banc du Zénith ce dimanche (face à SKA-Khabarovsk).





Mancini a donné son accord à la Fédération italienne

Selon la Gazzetta dello Sport, Mancini a donné son accord à la Fédération italienne et devrait signer ce dimanche après-midi un contrat de deux ans pour un salaire de deux millions d’euros par an. L’ancien coach de Manchester City avait rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg l’an dernier pour trois ans et 4,5 millions d’euros par saison. A la tête du club russe, Mancini n’a pas vraiment brillé. A une journée de la fin, le Zénith pointe à une peu habituelle cinquième place et est néanmoins assuré de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Sous sa direction, le club a disputé 44 matches (21 victoires, 13 nuls et 10 défaites).





Si les noms de Carlo Ancelotti, Antonio Conte ou encore Claudio Ranieri (actuel entraîneur de Nantes) avaient été cités pour prendre les rennes de la Squadra Azzurra, c’est donc finalement Mancini qui aura la lourde tâche de relancer une sélection moribonde après son échec lors des éliminatoires du Mondial 2018 (l’Italie avait échoué en barrage face à la Suède). Depuis le départ de Giampiero Ventura, l’intérim était assuré par Luigi Di Biagio (46 ans), ancien joueur de l’AS Rome et de l’Inter Milan.