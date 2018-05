Roger Piantoni, ancien international français, est mort

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

La France du foot vient de perdre l’un des siens. Samedi, Roger Piantoni est mort à Nancy après avoir été hospitalisé en urgence. Il avait 86 ans. L’attaquant avait porté le maillot du FC Nancy (1950-1957), du Stade de Reims (1957-1964) et de l’OGC Nice (1964-1966) pour un total de 495 matches en professionnel (265 buts inscrits). Avec les Rémois, il sera sacré champion de France à trois reprises (1958, 1960 et 1962) et terminera meilleur buteur du championnat en 1951 (28 buts) et en 1961 (28 buts également). Le Stade de Reims a réagi à l’annonce de sa disparition, dans un tweet : « Le club perd un géant mais sa légende demeure, celle du plus fameux des gauchers de l’histoire du Stade de Reims ». A Nancy, une tribune du stade Marcel-Picot porte son nom.









Piantoni a porté le maillot de l’équipe de France à 37 reprises et a marqué 18 buts. Il a notamment participé à la Coupe du monde 1958 en compagnie de Just Fontaine ou encore Raymond Kopa où la France avait fini à la 3e place.

Minute de silence

Dans un communiqué, la LFP a décidé de rendre hommage à Roger Piantoni. Une minute de silence sera observée ce dimanche, avant les barrages retour Bourg-en-Bresse - Grenoble et Toulouse - AC Ajaccio.