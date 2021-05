Ronaldinho veut continuer le football

De nouveau libre de tout contrat suite à ses deux mois passés à Fluminense, l'ancien meneur du FC Barcelone, ne compte pas mettre un terme à sa carrière.

A 35 ans le joueur brésilien compte encore taquiner le ballon.



Le Buzz : La vilaine simulation de Ronaldinho

fin de son contrat avec Fluminense, le 28 septembre dernier, le natif de Porto Alegre compte renouer avec la pelouse au plus vite. C’est ce qu’il a laissé entendre lors d’une interview accordé à la radio brésilienne Rede Atlantida. « Je vais continuer pendant un certain temps. Je me sens en bonne santé, je vais bien. Des propositions arrivent chaque jour, et des clubs sont toujours intéressés par ma venue. Je vais prendre le temps de me reposer, sans penser à rien. Dans quelques jours, je verrai ce que je ferai » a expliqué le Ballon d’Or® 2005. D’après la Gazzetta dello Sport, le joueur devrait rester dans son pays natal. « Je n'ai encore jamais gagné le championnat brésilien et malheureusement je n'ai pas pu le faire cette année, donc je vais continuer encore un peu », a-t-il confié au quotidien italien.

Aucune rancœur envers Fluminense

Le vainqueur de la coupe du monde de 2002 a essuyé énormément de critiques dans le club de Rio de Janeiro. Il faut dire que le joueur n’a pas brillé lors de ses 9 matchs avec l’équipe d’Eduardo Baptista. Lors de son départ le joueur a pourtant signalé rester en « contact avec le club avec qui » il a « bâti une relation de confiance basée sur le respect et l’honnêteté ». Il a d'ailleurs ajouté que c’est « avec beaucoup de respect et de gratitude que je prends congé de ce grand club ».

Insolite : Ronaldinho chante dans un clip !





Quel sera le point du chute de l’ex-international ? Affaire à suivre.