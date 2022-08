Ronaldo : buteur infatigable du Real Madrid !

Cristiano Ronaldo a réalisé au Real Madrid une année 2010 exceptionnelle. Auteur de 45 buts en 48 matches, il a fait mieux qu'en 2008 avec Manchester United, où il avait inscrit 38 buts. " Fantastique " selon Jose Mourinho, " le joueur le plus complet au monde " selon Pepe est tout simplement brillant.

Cristiano Ronaldo a inscrit 45 buts en 2010 avec le Real Madrid, et déjà 17 en championnat depuis le début de la saison 2010-11. Le Portugais est bien « fantastique », comme le dit Jose Mourinho.

Cristiano Ronaldo a inscrit, en 2010, 45 buts en 48 matches sous le maillot du Real Madrid. Auteur de trois triplés, de neuf doublés et d'un quadruplé, le madrilène explose ses stat's et son record personnel de 38 buts en 2008 avec Manchester United. Enorme depuis le début de la saison 2010-2011, le Portugais a déjà marqué 17 fois en championnat et 4 fois en Ligue des Champions. En octobre 2010, Cristiano Ronaldo a même marqué 13 fois avec le Real Madrid.

Le meilleur joueur de la planète ?

Derrière Lionel Messi, Cristiano Ronaldo est le 2ème meilleur buteur de la Liga cette saison. S'il a marqué autant que l'Argentin en championnat, son ratio est un peu moins bon que celui de Messi : 17 buts en 16 matches contre 17 en 14 rencontres pour la « pulga ». Quoiqu'il en soit, le Portugais auteur de 24 passes décisives en 2010 impressionne. Pour son coéquipier Pepe, interviewé par Marca, pas de doute, Cristiano Ronaldo « est le joueur le plus complet au monde ».

Mourinho : "il est fantastique"

Buteur à trois reprises avec le Portugal cette année, Cristiano Ronaldo a même bouclé son année avec le Real Madrid par un triplé contre Levante, en Coupe du Roi (8-0). Pour son entraîneur Jose Mourinho, Ronaldo est « plus en forme que jamais ». Dans son interview au quotidien sportif portugais Record, l'entraîneur vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière avec l'Inter Milan ne pouvait dire de lui qu'une chose : « Il est fantastique ».



Cristiano Ronaldo a promis aux supporters du Real Madrid que l'année 2011 serait meilleure encore pour son club. L'objectif collectif est donc de gagner des titres ! Mais, d'un point de vue personnel, Ronaldo peut-il faire mieux encore qu'en 2010 ?