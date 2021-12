Si les footballeurs sont très prisés par ces demoiselles, c'est souvent grâce aux paillettes mais aussi à leur physique ! Le magazine américain Vanity Fair a donc photographié Didier Drogba et Cristiano Ronaldo avec de simples boxers...

Sulley Muntari (Ghana), Samuel Eto'o (Cameroun) et Dejan Stankovic (Serbie), les Milanais Kaka et Alexandre Pato (Brésil) et Michael Ballack (Chelsea) sont les européens choisis par Vanity Fair pour une couverture plutôt chaude ! London Donovan, des Los Angeles Galaxy, est le seul représentant américain de ce shoot.

On remarque quand même qu'aucun Français n'a été choisi ! Quoi ? Ils ne sont pas bien les abdos de Gourcuff ?