Ronaldo n'a pas marqué mais le Real a retrouvé le chemin de la victoire

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Poussif et en souffrance sur la pelouse d'Alavés, le Real Madrid a quand même su retrouver le chemin du succès en Liga après sa défaite à domicile contre le Bétis Séville il y a quelques jours. Mais pas grâce à Ronaldo.





La victoire était obligatoire

Le Real Madrid ne pouvait pas se permettre d'enchaîner une deuxième déconvenue après avoir chuté dans son antre face au Bétis Séville. Pour autant, son déplacement à Alavés n'a pas été de tout repos, bien au contraire. Et il a même fallu que le jeune prodige Dani Ceballos sorte de sa boîte pour sauver les Merengue d'un sacré traquenard. Auteur d'un doublé (10e, 43e), l'Espagnol a pallié le mutisme de Cristiano Ronaldo, bien muselé par la défense adverse.



Le Real sauvé par ses montants

Sauf que les supporters pourront difficilement se réjouir d'une victoire aussi étriquée et qui n'a tenu qu'à un fil. Effectivement, Manu Garcia était parvenu à égaliser entre les réalisations de Ceballos (40e) et Alfonso Pedraza a touché la barre (70e) puis le poteau (76e) de Keylor Navas. Autant dire que les champions d'Espagne en titre n'ont pas été des plus sereins avant le coup de sifflet final. A l'arrivée, Zidane peut lâcher un ouf de soulagement.





Le Real se replace

Qu'à cela ne tienne, même sans la manière, le résultat est bel et bien là et permet aux Merengue de se replacer au classement. Les voilà à deux points de la troisième place détenue par le FC Séville, qui a chuté dans l'antre de l'Atlético Madrid, et provisoirement à quatre longueurs du FC Barcelone. Le Real avait aussi besoin de gagner en vue du choc face à Dortmund pour le compte de la Ligue des Champions.