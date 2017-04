Ronaldo, le plus mauvais buteur en Ligue des Champions cette saison ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Incroyable mais vrai, Cristiano Ronaldo n’a inscrit que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, soit autant que Blaise Matuidi ou Corentin Tolisso ! Loin de ses critères habituels, le Portugais tente beaucoup mais réussit peu…





CR7 a le pire ratio frappes tentées / buts inscrits cette saison !

68 buteurs ont marqué cette saison au moins deux buts en Ligue des Champions. Et parmi eux Cristiano Ronaldo a un taux de conversation de ses tirs extrêmement faible. Selon whoscored.com il s’agit même du plus mauvais ! Le Ballon d’Or 2017 ne convertit que 5.1% de ses frappes en but ! Il s’agit du pire taux parmi les joueurs avec au moins deux réalisations en C1. Habitué à être en tête des différents classements, le numéro 7 madrilène doit trouver étrange que son réalisme soit si bas, lui qui est sur le point de passer la barre des 100 buts en Ligue des Champions.

Sur les 39 frappes de CR7, 2 ont fini au fond des filets, c’était contre le Sporting, son club formateur puis contre le Borussia Dortmund. Sa dernière réalisation en Ligue des Champions remonte donc au 27 septembre dernier. Avant le match contre le Bayern, cela fait donc 523 minutes sans avoir inscrit le moindre but. Une éternité pour Cristiano Ronaldo.





Deuxième meilleur passeur de la compétition !

Mais voilà, Ronaldo a le sens du but. Et si ce n’est pas pour lui, le Portugais s’est découvert bien plus altruiste sous les ordres de Zidane. En Ligue des Champions il a effectué 5 passes décisives, seul Neymar a fait mieux que lui avec 2 de plus. A défaut de marquer, Cristiano Ronaldo se révèle malgré tout décisif avec le Real et en étant donc à l’origine de 7 buts pour les Merengue.

Le club a au total marqué 22 buts depuis le début de la compétition, ce qui signifie que CR7 est directement impliqué sur 40% des réalisations du Real Madrid ! S’il souhaite sans doute se trouver plus à la finition des actions, le Ballon d’Or 2017 peut déjà se contenter de cette statistique très flatteuse.









