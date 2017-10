Ronaldo sauve le Real Madrid

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Un but tardif de Cristiano Ronaldo a permis au Real Madrid de l'emporter d'un souffle sur la pelouse de Getafe.

Pas encore tout à fait serein en Liga, le Real Madrid est parvenu à l'emporter sur la pelouse de Getafe. Benzema et Ronaldo ont marqué.





La 100e de Zidane

C'était la centième de Zidane à la tête de la Maison Blanche et c'était donc jour de fête pour les Merengue. Des Merengue qui peinent encore à convaincre depuis l'ouverture de la saison, surtout en Liga où ils ont déjà lâché beaucoup trop de points par rapport au FC Barcelone. Le Real Madrid n'a donc déjà plus le droit à l'erreur alors qu'il continue de montrer sa puissance sur la scène européenne. Mais sur la pelouse de Getafe, les choses n'ont pas été des plus aisées.



Benzema buteur

Karim Benzema est un pion indispensable de l'effectif madrilène mais, paradoxalement, il n'avait pas encore marqué cette saison. Il a décidé d'ouvrir son compteur face à Getafe (39e). Cela n'a pas suffi à redonner de la confiance à ses partenaires, qui ont ensuite concédé l'égalisation à cause de Molina (56e). Le compte à rebours a donc démarré et le Real Madrid est parti à l'assaut. Il a néanmoins fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir Cristiano Ronaldo libérer son club d'un tir croisé (85e). C'était, lui-aussi, son premier but de la saison en championnat.





Le Real grimpe provisoirement à la deuxième place

Cette victoire, acquise dans la douleur, fait donc du bien aux Madrilènes, qui en profitent pour monter provisoirement à la deuxième place du classement, à quatre longueurs du FC Barcelone. Les Blaugrana doivent négocier un déplacement périlleux dans le nouvel antre de l'Atlético Madrid et le Real a peut-être saisi l'opportunité de refaire une partie de son retard. Au moins, ce succès aura permis de lancer la saison de Benzema et Ronaldo, son duo prolifique.