Ronaldo : le stakhanoviste du Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo n'a pas manqué un match de championnat du Real Madrid. Surtout, il a toujours joué de la 1ère à la dernière minute des 25 rencontres qu'il a disputées !

Au Real Madrid, il est un joueur qui n'a pas manqué un match de Liga. Et comme par hasard, ce joueur est le meilleur madrilène de la saison. Quand Cristiano Ronaldo s'arrêtera-t-il ?

Ronaldo a joué tous les matches de Liga

Cristiano Ronaldo a joué tous les matches du Real Madrid en Liga cette saison. Mieux, le génie portugais a disputé les 25 rencontres des Merengue en intégralité. Il a ainsi passé 2250 minutes sur les pelouses espagnoles. Il lui reste 13 matches pour devenir le 1er joueur madrilène à disputer 38 matches d'affilée de la 1ère à la 90ème minute.

Un nouveau record pour Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo est l'homme-clé du Real Madrid. Toujours décisif, le Ballon d'or 2008 pourrait bien entrer un peu plus dans la légende de la Maison Blanche et battre le record de Jose Antonio Camacho. Lors des saisons 1980/1981 et 1981/1982, celui-ci avait disputé le championnat en entier, mais il n'y avait alors que 34 rencontres.

Jouer c'est bien, marquer c'est mieux

En attendant, Cristiano Ronaldo doit surtout trépigner d'impatience. Car s'il peut se targuer d'être le joueur le plus utilisé du Real Madrid, il n'a plus marqué depuis 3 matches. Son compteur bloqué à 24 buts, il a même perdu son titre de pichichi de la Liga au profit de Lionel Messi, encore buteur ce week-end.



Dimanche prochain, face au 20ème de Liga, Malaga, Cristiano Ronaldo tentera de mettre fin à ce manque de réalisme.