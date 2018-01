Mohamed Salah, Ballon d'Or africain 2017 !

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Il est le nouveau Pharaon d'Afrique. L'Egyptien Mohamed Salah a été élu Joueur africain de l'année en 2017. L'attaquant de Liverpool a reçu son Ballon d'Or jeudi soir à Accra (Ghana) et devance le Sénégalais Sadio Mané, deuxième, et le Gabonnais Pierre-Emerick Aubameyang, troisième. Un véritable plébiscite pour Salah qui a engrangé 700 points, loin devant son coéquipier chez les Reds (100 points) et le joueur du Borussia Dortmund (60).





Mohamed Salah, le pharaon égyptien qui règne désormais sur l'Afrique

"Remporter cette récompense est un rêve qui se réalise. 2017 a été une année incroyable pour moi et on a passé de grands moments avec la sélection", a déclaré Mohamed Salah au moment de recevoir son prix. Il devient ainsi le premier Egyptien vainqueur du Ballon d'Or africain depuis Mahmoud al-Khatib en 1983. Il faut dire qu'en 2017, l'ailier a brillé sur les pelouses d'Afrique et en Europe. Avec l'AS Rome, il a marqué 19 buts en 41 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2016-2017, ce qui lui a valu un transfert vers Liverpool cet été pour 42 millions d'euros. Les Reds n'ont pas regretté cet achat, puisqu'il a inscrit 17 buts en 22 journées de championnat, mais aussi 5 buts en 6 journées de Ligue des champions.

Qualifié pour le Mondial

L'attaquant de 25 ans a également été séduisant avec sa sélection. Il a d'abord atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations en février au Gabon (battu 2-1 par le Cameroun), avant de qualifier l'Egypte pour sa première Coupe du monde depuis... 1990. Il a notamment inscrit un doublé lors du dernier match qualificatif, contre le Congo (2-1).

"Ne jamais cesser de rêver"

"C'est un grand moment pour moi, un moment spécial dans ma carrière. Je voudrais le dédier à tous les enfants en Afrique et en Egypte. Je voudrais leur dire de ne jamais cesser de rêver, ne jamais cesser d'y croire", a indiqué Salah lors de la remise du prix. Prodige des terrains, le joueur est une vraie star en son pays. En novembre, il a apporté son soutien à une campagne de l'ONU contre les violences et les inégalités envers les femmes en Egypte. Mohamed Salah succède au palmarès du Ballon d'Or africain à l'Algérien Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, et à Pierre-Emerick Aubameyang en 2015, qui avait mis fin au règne de l'Ivoirien Yaya Touré, sacré à quatre reprises de 2011 à 2014.