Salah, Jesus, Coutinho, Kane, Thauvin : le Top 10 des joueurs du week-end

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mohamed Salah

Mohamed Salah entre dans l’histoire. Buteur face à Brighton lors de la 38e et dernière journée de Premier League, dimanche, l’Egyptien est devenu le premier joueur de l’histoire de la PL à atteindre le cap des 32 buts.

Auteur d’une saison phénoménale sous les couleurs des Reds, Salah en est même parvenu à faire tomber des records. En revenant triompher en Premier League, il a franchi le dernier cap qui lui manquait pour devenir un joueur à part. Un joueur qui compte. La saison 2017/2018 est sa saison.

Gabriel Jesus



Le porte-bonheur de Manchester City a encore frappé. Après être resté invaincu pendant 32 rencontres sous le maillot des Citizens entre janvier et décembre 2017, le Brésilien a ressorti sa tunique de porte-bonheur sur la pelouse de Southampton.

Auteur du seul but de la rencontre à la 93e minute, le Brésilien a permis aux Citizens de franchir le cap des 100 points en Premier League, performance jamais réalisée avant cela.

Remarquable, la performance des Citizens sera difficilement atteignable dans le futur vu le niveau très relevé en PL. Ce but a donc apporté une pierre supplémentaire au magnifique sacre des hommes de Pep Guardiola.

Le chiffre : 98 / 95 :

98. City a fait tomber le vieux record de Liverpool. Les Reds avaient remporté le championnat d’Angleterre 1978/1979 avec 98 points au compteur.

95. Sous l’appellation, Premier League, c’est le Chelsea de José Mourinho qui détenait le record de points. Les Blues avaient remporté la saison 2004/2005 avec le score de 95 points. Elle était la seule équipe à ce jour à avoir atteint le cap des 95 points.





Florian Thauvin

L’international français vit la période la plus faste de sa carrière. A cinq jours de la finale de la Ligue Europa face à l’Atlético, il a enfoncé le clou de manière spectaculaire sur la pelouse de Guingamp. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive sur le premier but de la rencontre signé Valère Germain, l’ailier a été le facteur x de cette rencontre. Son bilan se porte désormais à 22 buts pour 11 passes décisives.

Les chiffres : 2/3 :

2. Avec 22 buts inscrits, Florian Thauvin est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Edinson Cavani (28 buts).

3. Avec 11 passes, il en est également le troisième meilleur passeur derrière Neymar et Dimitri Payet (13 passes).









Harry Kane

Auteur d’un doublé face à Leicester, le buteur de Tottenham a permis à son club de battre sur le fil le champion d'Angleterre 2016 à Wembley (5-4), au terme d’un match complètement dingue.

Surtout, il a atteint pour la première fois de sa carrière le cap des 30 buts en championnat dans sa carrière. Il n’a terminé l’exercice 2017/2018 qu’à deux petites unités de Mohamed Salah, sacré meilleur buteur (32 buts).









Le Top 10 des joueurs du week-end

1. Mohamed Salah (Liverpool FC)

2. Gabriel Jesus (Manchester City FC)

3. Emmanuel Boateng (Levante UD)

4. Philippe Coutinho (FC Barcelone)



5. Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

6. Harry Kane (Tottenham)

7. Erik Lamela (Tottenham)

8. Jean-Kévin Augustin (RB Leipzig)

9. Lucas Alario (Bayer 04 Leverkusen)

10. Jan Oblak (Atlético de Madrid)