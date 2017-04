Le Salon Ligue des champions : suivez Monaco-Dortmund en direct avec nos experts

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Vont-ils le faire ? Cette équipe de Monaco a déjà réalisé tant de belles choses cette saison qu'on peut espérer à nouveau une grosse performance ce mercredi soir au stade Louis-II pour le quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. A l'aller au Signal Iduna Park, les hommes de Leonardo Jardim l'ont emporté (2-3). Ils sont bien partis pour se qualifier ! Ce match retour est à suivre en direct dès 20h30 sur notre page Facebook avec un quatuor de gala : Grégoire Margotton, Charlotte Namura, Thomas Mekhiche et le nageur Camille Lacourt ! Vous pourrez suivre l'évolution du match, poser des questions, répondre aux questions d'experts et peut-être gagner le beau cadeau mis en jeu !



► AS MONACO – BORUSSIA DORTMUND EN DIRECT AVEC NOS EXPERTS





Le Salon Ligue des champions



C'est une soirée qui peut être historique pour le football français. Là où le PSG échoue depuis 2013, Monaco peut réussir : il s'agit de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Aucun club de l'Hexagone n'y est plus parvenu depuis 2010 et l'Olympique lyonnais. Kylian Mbappé, Radamel Falcao, Kamil Glik et tous les Monégasques sont armés pour ce défi. Grégoire Margotton, Charlotte Namura, Thomas Mekhiche et Camille Lacourt, l'homme aux 14 titres internationaux en natation, seront tous là pour suivre le choc. Derniers invités : vous, les internautes ! L'équipe d'experts du jour sera là pour commenter la rencontre avec vous, pour répondre à vos questions... et pour vous en poser quelques-unes. Soyez prêts, car un nouveau cadeau d'exception est à gagner !





Même affaiblie, l'ASM croit en son étoile



La victoire acquise dans la Ruhr la semaine dernière place le club de la Principauté en bonne position. Mais attention : Fabinho, son homme-clé, ne sera pas présent ce soir pour cause de suspension. Et du côté de Dortmund, l'entraîneur Thomas Tuchel va pouvoir aligner une équipe compétitive en attaque. Certes, Mario Götze est toujours absent. Mais Marco Reus, lui, est de retour. Avec Pierre-Emerick Aubameyang en pointe, Ousmane Dembélé à droite et Nuri Sahin avec Shinji Kagawa pour animer l'entrejeu, le BVB peut causer des soucis à Monaco. L'ASM a son destin entre les mains, mais il faudra être solide et efficace !