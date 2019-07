Samir Nasri signe à Anderlecht (officiel)

MERCATO - Surprise dans ce mercato. Samir Nasri s'est officiellement engagé avec Anderlecht, vendredi, pour un contrat d'une saison. A 32 ans, le milieu de terrain tente un pari original.

Nasri se relance à Anderlecht

Le transfert que l’on n’attendait pas. Libre depuis cinq jours et la fin de son contrat avec West Ham, Samir Nasri a tenté un pari original pour relancer sa carrière en signant un contrat avec le Royal Sporting club d’Anderlecht. Le milieu de terrain français s’est engagé pour une saison avec les Mauves, qui sortent d’une saison ratée en championnat belge (4e à 12 points du champion le RC Genk). Il sera le 10e Français à évoluer sous les couleurs du RSCA.

Impossible de ne pas penser à la patte de Vincent Kompany avec ce transfert. Revenu au sein de son club formateur cette saison avec une casquette d’entraîneur / joueur, l’international belge a évolué pendant cinq saisons avec Nasri à Manchester City entre 2011 et 2016, avant qu’il ne parte en prêt du côté du Séville FC lors de l’été 2016.

"Nous sommes fiers qu’un joueur de son niveau, avec son palmarès, choisisse le RSCA"

“J’ai reçu tout un tas de belles offres, mais c’est finalement avec beaucoup de conviction que j’ai choisi le RSC Anderlecht. Vincent Kompany fut mon coéquipier à Manchester City entre 2011 et 2017", a fait savoir Nasri. "Je le connais très bien et je sais quel projet il a en vue pour le RSC Anderlecht. Avec Vincent et avec toute l’équipe, je vais mettre tout en œuvre afin que ce projet soit une réussite.”

Le nouveau n°14 du club bruxellois est clairement un pari de la part de la direction sportive. Mais à 32 ans et avec un bagage de quinze saisons au plus haut niveau, Nasri offre des garanties sportives impossibles à trouver ailleurs pour un club ne participant pas à la Ligue des champions.

“Au RSCA, nous jouons la carte de la jeunesse, à laquelle nous voulons donner pleinement la chance de se développer. Mais ils ne peuvent réussir que s’ils sont bien encadrés sur et en-dehors du terrain", a fait Marc Coucke, le président du RSCA.

"Nasri est une vraie pointure qui apportera de l’expérience à ces jeunes garçons et qui les portera aussi vers un plus haut niveau en s’entraînant et en jouant constamment avec eux. Nous sommes fiers qu’un joueur de son niveau, avec son palmarès, choisisse le RSCA", a-t-il conclu.

Les Français ayant joué au RSC Anderlecht

Années 1960

Yves Herbert : 1968 /1969

Années 2000



Fabrice Ehret : 2004 /2005

Grégory Pujol : 2005/2006

Cyril Théréau : 2007

Années 2010

Fabrice N'Sakala : 2013 / 2016

Maxime Colin : 2014 / 2015

Sebastian De Maio : Juin / décembre 2016

Dennis Appiah : 2016 / 2019

Adrien Trebel : 2017 / en cours

Samir Nasri : 2019 / en cours