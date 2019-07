Pablo Sarabia présenté par le PSG

MERCATO - Une nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain. Pablo Sarabia a été présenté par le club de la capitale, vendredi, trois jours après l'officialisation de son arrivée.

Sarabia signe au PSG pour 5 ans

Le PSG tient une nouvelle recrue. Au lendemain de la signature d’Ander Herrera, Pablo Sarabia a été présenté par le club de la capitale, vendredi. L'arrivée du joueur avait été annoncée le mardi 2 juillet dernier par communiqué.

Très convoité en Espagne et en Europe, le joueur de 27 ans, formé au Real Madrid, est arrivé en provenance du Séville FC où il a évolué pendant trois saisons de 2016 à 2019. Il a signé un contrat de cinq saisons avec Paris, jusqu’au 30 juin 2024.

"Un cap très important dans ma carrière"

Comme pour Herrera, Téléfoot avait annoncé l’arrivée du milieu offensif lors de son émission du dimanche 30 juin. Les deux joueurs sont les premières recrues du mercato estival 2019 du PSG. Ils viennent toutes les deux compléter un entrejeu en manque de pièces de rechange la saison dernière.

"Je ressens beaucoup d’émotion et d’excitation à l’heure de m’engager pour le Paris Saint-Germain", s’est réjoui Sarabia lors de sa présentation. "Après huit saisons dans le Championnat d’Espagne, le PSG m’offre l’opportunité de passer un cap très important dans ma carrière. Le club a atteint une impressionnante réputation internationale ces dernières années (…)"

Un polyvalent pour le PSG

Milieu offensif, Sarabia a une préférence pour évoluer sur les ailes, avec le côté droit comme poste de prédilection. Le joueur de 27 ans peut aussi évoluer au sein de la ligne d’attaque et dans toutes les positions de cette dernière.

Son sens du but et de l’avant-dernier geste ont fait de lui l’un des joueurs les plus décisifs la saison dernière en Liga (23 buts, 17 passes décisives en 53 matches). Le PSG a signé un véritable spécialiste de la polyvalence.

Les chiffres de Sarabia avec Séville (2016 / 2019)

151 rencontres

43 buts

39 passes décisives