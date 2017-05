Savez-vous qui a joué le plus de minutes cette année ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est l’heure du bilan et dans ce cadre, l’Observatoire du football publie la liste des joueurs ayant disputé le plus de minutes depuis le 1er juillet 2016… Le premier est un international Français !

La saison aura été longue et de toute beauté, et depuis Juillet dernier, les meilleurs joueurs du Vieux Continent n’ont cessé de produire du beau jeu sur les pelouses européennes. L’Observatoire du Football s’est d’ailleurs penché sur ceux qui avaient disputé le plus de minutes depuis le 1er juillet 2016. Vous avez trouvé ? Il s’agit d’un international Français régulièrement à la lutte pour le titre de champion national, et souvent présent dans le dernier carré de la Ligue des Champions !





Antoine Griezmann, ce marathonien

Le numéro 7 de l’Atletico Madrid et de l’Equipe de France est donc le joueur qui a cumule le plus de minutes depuis le 1er juillet 2016. Le fait d’avoir disputé l’Euro 2016 et d’avoir atteint la finale de la compétition avec les Bleus joue bien sûr en sa faveur sans oublier qu’avec les Colchoneros, il n’a pas été blessé et en plus des matches de championnat, il a aussi atteint les demi-finales de la Ligue des Champions avec son équipe.

A l’exception d’un match en août contre Alaves pour lequel il était suspendu, Griezmann n’a manqué que des rencontres de coupe du Roi, les matches amicaux de l’Atletico et l’opposition contre Alaves qui entourait les matches des demi-finales contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Rien d’étonnant donc à le voir dominer ce classement avec un total de 63 matches pur 5454 minutes jouées.













La ligue 1 à l’honneur

La suite de ce classement qui concerne les cinq grands championnats européens met en avant la Ligue 1. Sur les dix premiers de la liste, on retrouve 4 pensionnaires de clubs de l’hexagone : Subasic et Glik (4ème et 5ème Monaco), Marquinhos (8ème, PSG) et Jemerson (10ème, Monaco). Un autre français accompagne Griezmann dans ce classement. Paul Pogba, avec 60 matches joués avec Manchester United et les Bleus a disputé 5143 minutes depuis juillet dernier et devance d’une place le défenseur du PSG.

A noter les présences de Neymar (6ème) et Suarez (9ème) avec 58 rencontres avec le FC Barcelone qui intègrent aussi le top 10. Bizarrement, à l’exception de Pogba, aucun joueur des quatre clubs finalistes d’une des deux Coupes d’Europe n’entre dans les 10 premiers, il faut descendre au 15ème rang pour voir Gonzalo Higuain avec 59 matches (plus que Subasic, Glik, ou Neymar) mais avec largement moins de minutes que ceux qui le devancent (4767 contre près de 5 000 pour les 10 premiers.