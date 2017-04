Selon les stats, le dribbleur n°1 de Ligue 1 n'est pas Parisien, il est… Bastiais !

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Et le meilleur dribbleur de Ligue 1 est… un jeune joueur évoluant à Bastia, prêté par Monaco après avoir été formé à l’INF Clairefontaine et être passé professionnel à Saint-Etienne : vous l’aurez reconnu, selon le CIES, c’est Allan Saint-Maximin qui trône au top des dribbleurs les plus efficaces de Ligue 1.

En début de semaine, le CIES dévoilait dans sa newsletter hebdomadaire son Top 100 des meilleurs dribbleurs d’Europe. Parmi eux, on retrouve 30 joueurs évoluant en Ligue 1, avec les trois premiers qui n’ont pas encore 23 ans…

Un Bastiais au top

Il a 20 ans cette année, et il est considéré par le CIES, le Centre International d’Etudes du Sport, comme le dribbleur le plus efficace de Ligue 1. Lui, c’est Allan Saint-Maximin, le virevoltant joueur appartenant à l’AS Monaco et prêté cette saison au SC Bastia. Avec 64% de dribbles réussis sur les 217 qu’il a tentés, il se classe même troisième à l’échelon européen, derrière Adama Traoré (Middlesbrough) et Eden Hazard, mais devant un certain Neymar !

La jeunesse au pouvoir

Retour en France avec donc Saint-Maximin qui se place au top de ce classement des meilleurs de Ligue 1 : derrière lui, on retrouve le jeune Natais Amine Harit, 9ème en Europe, et le Niçois Wylan Cyprien (11è). Oui, vous l’avez remarqué, ces trois joueurs n’ont pas encore 23 ans ! Quatrième et cinquième de Ligue 1 dans ce classement, le joueur du MHSC Ryad Boudebouz (27 ans) et le Toulousain Oscar Trejo (29 ans) remontent la moyenne d’âge.

Pas de Parisien dans le Top 5

A noter qu’on ne retrouve aucun joueur du PSG ni de l’AS Monaco dans ce top 5 : le premier joueur francilien est Marco Verratti et se classe 6è de L1 (15è en Europe), tandis que le premier représentant du Rocher, Bernardo Silva, est 11è de L1, soit 45è en Europe ! Amis Marseillais et Lyonnais, sachez que Florian Thauvin et Alexandre Lacazette se positionnent aux 24è et 53è rangs en Europe.

Les 30 meilleurs dribbleurs de Ligue 1 selon le CIES

1- Allan Saint-Maximin (SC Bastia)

2- Amine Harit (FC Nantes)

3- Wylan Cyprien (OGC Nice)

4- Ryad Boudebouz (Montpellier HSC)

5- Oscar Trejo (Toulouse FC)

6- Marco Verratti (Paris SG)

7- Yannis Salibur (EA Guingamp)

8- Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

9- Ludovic Baal (Stade Rennais)

10- Stéphane Sessegnon (MHSC)

11- Bernardo Silva (AS Monaco)

12- Dimitri Payet (OM)

13- Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais)

14- Sylvain Marveaux (FC Lorient)

15- Karl Toko-Ekambi (SCO Angers)

16- Maxime Gonalons (OL)

17- Thomas Lemar (ASM)

18- Tiemoué Bakayoko (ASM)

19- Ellyes Skhiri (MHSC)

20- William Vainqueur (OM)

21- Mehdi Abeid (Dijon FCO)

22- Rony Lopes (Lille OSC)

23- Julien Féret (SM Caen)

24- Hatem Ben Arfa (PSG)

25- Renaud Cohade (FC Metz)

26- Nabil Fekir (OL)

27- Younousse Sankharé (Girondins de Bordeaux)

28- Fouad Chafik (Dijon FCO)

29- Lucas Moura (PSG)

30- Julian Draxler (PSG)