Selon Zlatan Ibrahimovic, « le football anglais, c’est de la m… »

Dans le film qui lui est consacré, le buteur suédois du PSG Zlatan Ibrahimovic a dit considérer le football anglais comme « de la m…. », rien que ça !

Le football anglais comparé à des excréments ? Seul Zlatan Ibrahimovic est capable de dire une telle chose !

Zlatan a joué partout… mais pas en Angleterre

Si Zlatan Ibrahimovic a joué aux Pays-Bas (pour l’Ajax Amsterdam), en Italie (Juventus Turin, Inter Milan et AC Milan), en Espagne (FC Barcelone) et en France (PSG) après ses débuts en Suède, il n’a jamais porté les couleurs d’un club anglais. Pourquoi ? La raison, c’est le géant suédois lui-même qui la révèle dans cette vidéo extraite d’un film sur lui qui sortira dans les salles suédoises le 17 février prochain : pour lui, le football anglais « c’est de la m… ».

Jeune, il se voyait déjà en haut de l’affiche en Italie

Dans ce court extrait, on peut lire (dans les sous-titres) que Zlatan Ibrahimovic se voyait déjà jouer en Italie. En effet, à la question d’un coéquipier voulant savoir si l’Italie est la « route sur laquelle il souhaite s’engager », Ibra répond sans hésitation par la positive.

A very young Zlatan about English football 😂 pic.twitter.com/f4bL34dppz dash; Uber Football Facts (@UberFootbalI) 8 Février 2016

Plusieurs années plus tard, on le sait désormais : il n’a pas joué et ne jouera probablement jamais en Premier League. Comme quoi, quand Ibra dit quelque chose, il le fait. N’a-t-il pas dit par ailleurs qu’il souhaitait terminer sa carrière au PSG ??