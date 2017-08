Qui sera désigné meilleur entraîneur de l’année ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Fifa vient de dévoiler la liste des nominés pour le titre de meilleur entraineur de l’année. Ils sont 12, qui officient en club ou en sélection qui peuvent donc prétendre au titre de « The Best. »

Qui succèdera à Claudio Ranieri ? L’Italien avait remporté le précédent titre d’entraîneur de l’année organisé par la Fifa. La Fédération Internationale de Football vient de dévoiler la liste des 12 nominés pour recevoir ce prestigieux trophée. Les votes commencent le 21 août et se concluent le 7 septembre. La liste des 3 finalistes sera révélée à la fin du mois de septembre.





Zidane en favori ?

Le Français vient juste de remporter la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe d’Europe avec le Real Madrid. L’an dernier, il était aussi pressenti pour cette récompense, figurant parmi les trois finalistes. Mais c’est Claudio Ranieri qui a obtenu ce titre. Cette fois, son doublé Liga-Ligue des Champions a impressionné le monde du football dans son ensemble. Avec déjà 7 titres en à peine un an et demi sur le banc du Real Zidane pourrait enfin recevoir une première récompense individuelle qui viendrait célébrer le travail qu’il a accompli sur les 18 dernier mois.













3 Italiens, 2 espagnols 2 argentins et un entraîneur de Ligue 1

Mais la lutte sera serrée pour ce titre. A part Zidane, nous retrouvons 11 techniciens de très haut niveau dans cette liste. Leonardo Jardim a fait de Monaco une équipe joueuse qui a ébloui l’Europe avec des joueurs comme Thomas Lemar ou Kylian Mbappé. Il est le grand artisan du parcours de son club en Ligue des Champions et du titre en Ligue 1.

Son compère José Mourinho a remporté la Ligue Europa avec Manchester United et pourrait lui aussi prétendre à cette récompense. Trois Italiens sont présents dans ce groupe, et ils ont comme point commun d’avoir remporté leur championnat où ils officiaient : ce fut le cas de Massimiliano Allegri avec la Juventus de Carlo Ancelotti avec le Bayern, et d’Antonio Conte avec Chelsea.





Luis Enrique est désormais sans club, mais il a à son palmarès de la saison dernière la Coupe du Roi avec le FC Barcelone. Pep Guardiola n’a rien remporté avec Manchester City, mais pour sa première saison à la tête des Citizens, il les a qualifiés pour la Ligue des Champions en terminant à la troisième place.

Il a été devancé par l’Argentin Mauricio Pochettino de Tottenham avec qui les Spurs n’ont perdu que 4 matches en Premier League. Son compatriote Diego Simeone est le dernier entraîneur de club de cette liste. Avec l’Atletico Madrid, il a su encore une fois tiré le meilleur de son équipe, présente dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Pour compléter ce groupe de 12, l’on retrouver deux sélectionneurs. Tite a pu refaire de la sélection brésilienne une équipe solide et dangereuse qui occupe largement la tête des éliminatoires de la zone AMSUD. Joachim Low est probablement l’autre favori pour le titre. A la tête de l’équipe allemande, il a remporté la Coupe des Confédérations et en phase de qualification pour la Coupe du Monde 2018, sa sélection est encore invaincue et n’a pris qu’un seul but lors des matches éliminatoires !